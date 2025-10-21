Un cuplu și-a părăsit locul de muncă pentru a călători 160.000 km în jurul lumii cu Land Rover-ul

Chazee, care lucra la o companie start-up din domeniul tehnologiei, și Vougny, angajată la Națiunile Unite, călătoreau frecvent în interes de serviciu, dar asta nu le-a diminuat dorința de a explora lumea pe cont propriu.

„Ori de câte ori aveam timp liber, plecam în călătorii, chiar dacă era la cinci ore distanță de casă”, a declarat Vougny. Pasiunea lor i-a determinat să-și pună întrebarea: „Nu ar fi grozav dacă am putea continua să conducem și să mergem în Turcia, apoi în Asia Centrală, apoi până în Singapore… și să facem înconjurul lumii?”.

Un vis construit în doi ani

Cuplului i-a luat aproape doi ani să strângă banii necesari pentru a-și realiza visul. Inițial, călătoria a fost finanțată în totalitate din fonduri proprii. Abia după ce cei doi au început să-și documenteze călătoriile pe rețelele sociale au putut transforma această activitate într-o sursă de venit.

„Această viață este un vis. Este foarte distractivă și ne oferă libertate în fiecare zi”, a declarat Chazee pentru CNBC Travel.

Cheltuielile lor acoperă motorina și întreținerea mașinii, Wi-Fi, abonamente Netflix și muzică, vize și containere de transport pentru vehicul, totalizând aproximativ 41.000 de dolari pe an. Cuplul economisește la utilități, chirie și evită hotelurile, ceea ce duce la un stil de viață mult mai ieftin decât înainte.

Land Rover-ul lor este echipat cu un rezervor de apă de 65 de litri, un cap de duș de dimensiuni normale, un sistem de aragaz cu combustibil dual și un frigider de 45 de litri. Vehiculul a fost proiectat pentru a susține viața de zi cu zi pe drum, deși temperaturile extreme rămân o provocare.

Trei ani în aventură

În cei trei ani de călătorie, cuplul a parcurs 45.000 de kilometri pe an și a întâmpinat diverse obstacole, inclusiv o defecțiune completă a motorului în Australia, la doar cinci zile după un transport costisitor de 7.000 de dolari.

„La cinci zile după ce am început să conducem în Australia, motorul s-a stricat complet”, a povestit Vougny. Cu toate acestea, un localnic i-a ajutat, iar cuplul a petrecut 21 de zile la el acasă pentru repararea mașinii.

Cuplul are o tradiție specială: „De fiecare dată când intrăm într-o țară, încercăm să găsim un localnic care să lipească steagul țării pe mașina noastră”, a explicat Vougny.

De-a lungul călătoriei de 160.000 de kilometri, peste 300 de persoane din întreaga lume i-au invitat pe cei doi la ei acasă. „Salvez toate numele și locațiile lor, astfel încât, când ajungem în aceste țări, le scriem din nou”, a spus Chazee.

Deși sunt hotărâți să încheie călătoria în doi ani, există planuri pentru „un vehicul nou, mai mare, și călătorii pe continentele pe care vrem să le vizităm din nou”, a declarat Chazee. Un alt plan posibil este înființarea unei baze de acasă pentru a primi alți călători în viitor.