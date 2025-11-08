Povestea lor de dragoste, începută în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, continuă să inspire generații întregi prin simplitatea secretului lor: iubirea reciprocă.

Distincția a fost confirmată de LongeviQuest, organizația care certifică recordurile de longevitate, pe baza certificatului lor de căsătorie din 1942 și a documentelor din arhivele americane. Cei doi, în vârstă de 107 și 108 ani, au depășit recordul deținut anterior de un cuplu din Brazilia, Manoel și Maria de Sousa Dino, scrie The Guardian.

Povestea celui mai longeviv cuplu căsătorit din lume

Eleanor și Lyle s-au cunoscut în 1941, la un meci de baschet universitar, când Lyle juca pentru Clark Atlanta University, iar Eleanor era spectator. Un an mai târziu, s-au căsătorit pe 4 iunie 1942, în timpul unei permisii de trei zile, înainte ca Lyle să plece pe front, în Italia.

„Ne iubim unul pe altul”, a declarat Eleanor, în timp ce soțul ei a completat: „Îmi iubesc soția”.

În timpul războiului, Eleanor, însărcinată cu primul lor copil, s-a mutat la New York, unde a lucrat într-o companie de piese pentru avioane, sprijinindu-și familia. Cuplul a păstrat legătura prin scrisori cenzurate, iar după război, cei doi s-au reunit și au început o viață comună marcată de muncă, educație și călătorii.

O viață dedicată iubirii și respectului reciproc

După încheierea conflictului, cel mai longeviv cuplu căsătorit din lume s-a stabilit la New York, unde au lucrat în administrația publică și au fost membri activi ai asociației absolvenților Clark Atlanta. Eleanor a obținut, la 69 de ani, un doctorat în educație urbană la Fordham University. Mai târziu, s-au mutat în Miami, pentru a fi aproape de fiica lor, Angela.

„Ne bucurăm de timpul petrecut împreună și am făcut multe lucruri împreună”, a spus Lyle, adăugând că nu-i vine să creadă că mariajul lor a stabilit un record mondial. Cu o vârstă combinată de peste 216 ani, Eleanor și Lyle Gittens sunt cel mai longeviv cuplu căsătorit din lume, dar și o dovadă vie că iubirea autentică poate învinge timpul.