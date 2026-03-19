Un oposum, găsit ascuns printre jucării de pluș, într-un magazin de suveniruri din Tasmania

Un oposum cu coadă de perie s-a refugiat între mai multe jucării de pluș, dintr-un magazin de suveniruri aflat în aeroportul din Tasmania. Animăluțul a putut fi văzut aruncându-le clienților priviri, de pe raftul magazinului, înconjurat de canguri și câini dingo din pluș.
Sursă foto: Pexels
Daiana Rob
19 mart. 2026, 12:47, Știri externe

Animăluțul a decis să se alăture jucăriilor de pe raftul magazinului de suveniruri Lagardère AWPL, miercuri dimineață, potrivit The Guardian. 

În momentul în care a fost suprins, animăluțul privea în magazin, înconjurat de bilbi, diavoli tasmanieni, câini dingo și canguri de jucărie și diavoli tasmanieni – animalul din care a fost inspirat cunoscutul personaj animat, Taz.

Liam Bloomfield, managerul magazinului de suveniruri a precizat că atât angajații, cât și clienții au fost încântați de prezența animalului. „Un pasager i-a spus uneia dintre angajate care era pe tură, căreia nu i-a venit să creadă”, a declarat Bloomfield.

 

Potrivit managerului, femeia a sunat conducerea aeroportului și le-a spus despre animalul din magazin.

Un purtător de cuvânt al aeroportului a precizat că animalul a rămas calm și a fost scos din terminal fără incidente.

Angajații vor amenaja un spațiu dedicat animalului

Angajații magazinului plănuiesc să amenajeze în magazin un spațiu în cinstea micului animăluț, iar îndată ce angajații îl vor boteza, vor pune și un mic panou în fața magazinului.

„Vom amenaja un mic altar dedicat oposumului. Vom pune o poză drăguță; odată ce va primi un nume, vom amplasa un mic panou în fața magazinului, ca să ne asigurăm că nu va fi uitat”, a declarat Bloomfield.

Oposumii cu coadă de perie sunt una dintre cele cinci specii de oposum întâlnite în Tasmania și sunt animale nocturne – deși sunt cunoscuți pentru capacitatea lor deosebită de adaptare la o gamă largă de medii naturale și antropice.

