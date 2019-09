Un semn de carte neaşteptat: Ce a găsit o bibliotecară, într-o carte recent returnată/ Imaginea a devenit VIRALĂ

Monson spune că fotografia bizară arată „o carte adevărată care a fost returnată la biblioteca din Indiana, în urmă cu câţiva ani”. Cartea conţinea un taco întreg, o specialitate mexicană foarte populară în SUA.

Un utilizator de pe Twitter a identificat cartea ca fiind „Nonsense Songs and Stories/ Cântece şi poveşti fără sens”, ilustrată de Edward Lear, potrivit Inside Edition. Monson a declarat pentru reporterii Inside Edition că „opera” a fost donată bibliotecii, dar nu a fost expusă pe rafturi.

„Angajaţii au fotografiat cartea, iar apoi au aruncat-o”, a adăugat Monson, arată Huffington Post.

Don’t have a bookmark? Try using a taco. (Actual photo of an actual book found in the book drop at my library in Indiana a few years back) pic.twitter.com/yU9jrKoFkF