Un studiu vechi de 66 de ani indica data „Apocalipsei”: 13 noiembrie 2026. Ce au greșit cercetătorii

Calculele indicau ziua de vineri, 13 noiembrie 2026, însă evoluția demografică a omenirii a schimbat radical perspectiva, potrivit The Independent.

De unde a apărut data de 13 noiembrie 2026

Studiul a fost publicat în 1960 în revista științifică Science și a fost realizat de fizicianul austro-american Heinz von Foerster împreună cu cercetători de la Universitatea din Illinois.

Autorii au analizat evoluția demografică din precedentele două milenii și au ajuns la concluzia că populația creștea într-un ritm „hiper-exponențial”. Extrapolarea matematică a tendinței conducea către un punct critic pe 13 noiembrie 2026.

Nu era vorba despre predicția unui cataclism care ar fi urmat să distrugă efectiv planeta în acea zi. Modelul arăta că, dacă ritmul istoric de creștere ar continua neschimbat, populația s-ar apropia matematic de infinit la data respectivă.

Autorii au rezumat provocator consecințele scenariului, sugerând că generațiile viitoare nu ar muri de foame, ci ar rămâne pur și simplu fără spațiu.

Predicția a funcționat câteva decenii

Lucrarea a provocat controverse printre demografi, dar traiectoria populației mondiale a continuat o perioadă surprinzător de apropiată de model. Situația s-a schimbat însă începând din anii 1990, pe măsură ce natalitatea a scăzut în numeroase regiuni.

Estimările demografice moderne descriu acum un scenariu complet diferit. Potrivit prognozelor ONU citate de The Independent, populația planetei ar urma să atingă un maxim de aproximativ 10,3 miliarde de persoane în jurul anului 2084, după care să înceapă să scadă.

Mai mult, în numeroase economii dezvoltate, inclusiv în Europa, dezbaterea s-a mutat de la teama de suprapopulare către consecințele natalității reduse și ale îmbătrânirii populației. Printre riscurile analizate se numără presiunea asupra sistemelor medicale și încetinirea economică.

„Ceasul Apocalipsei”, la 85 de secunde de miezul nopții

Studiul din 1960 fusese publicat în plin Război Rece, când temerile privind războiul nuclear și epuizarea resurselor alimentau scenariile despre dispariția civilizației.

Astăzi, motivele de îngrijorare s-au schimbat parțial. „Doomsday Clock”, indicator simbolic creat în 1947 de Bulletin of the Atomic Scientists, se află la 85 de secunde de miezul nopții, cea mai apropiată poziție de pragul simbolic al catastrofei globale.

Printre amenințările invocate în prezent de oamenii de știință se numără conflictele globale, schimbările climatice și riscurile asociate dezvoltării necontrolate a inteligenței artificiale.

Așadar, 13 noiembrie 2026 nu reprezintă o dată la care comunitatea științifică actuală estimează „sfârșitul lumii”, ci rezultatul spectaculos al extrapolării unui model demografic conceput în urmă cu mai bine de șase decenii.