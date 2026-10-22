Un turist a murit după ce o rafală de vânt a smuls o bucată din acoperișul unei clădiri celebre. Vizita un monument UNESCO din SUA

Accidentul s-a produs vineri, 16 octombrie, în timpul unui tur al complexului istoric Taliesin West din Scottsdale, în apropiere de Phoenix, potrivit Associated Press. Victima a fost identificată drept Rogério Renato Mateucci, în vârstă de 55 de ani, originar din São Paulo, Brazilia.

Potrivit poliției din Scottsdale, martorii au declarat că bărbatul a fost lovit în cap de un fragment de acoperiș din plexiglas și a murit pe loc.

Rafalele de vânt au smuls o parte din acoperișul clădirii

În ziua accidentului, regiunea era afectată de vânt puternic. Serviciul Național de Meteorologie din Statele Unite a înregistrat, la aeroportul din Scottsdale, rafale de până la 61 km/h. Potrivit sergentului Allison Sempsis, purtătoare de cuvânt a poliției locale, obiectul care a provocat moartea turistului era o bucată de plexiglas desprinsă din acoperiș.

Circumstanțele exacte în care s-a desprins materialul sunt investigate de autorități. Fundația Frank Lloyd Wright, care administrează proprietatea, a anunțat închiderea temporară a complexului.

Reprezentanții instituției au transmis condoleanțe familiei victimei și au precizat că nu vor oferi alte comentarii pe durata investigației. Miercuri, 21 octombrie, Taliesin West rămânea închis vizitatorilor, fără să fi fost anunțată o dată pentru reluarea tururilor.

Victima era rectorul unei universități din Brazilia

Rogério Renato Mateucci ocupa funcția de rector al Universității Pontificale Catolice din Paraná, instituție situată în orașul Curitiba. Potrivit universității, acesta era și membru laic al comunității catolice mariste. Bărbatul se afla în Statele Unite pentru a participa la un program internațional organizat la Arizona State University.

În timpul vizitei în Arizona, Mateucci a ales să exploreze Taliesin West, una dintre cele mai cunoscute opere ale arhitectului Frank Lloyd Wright. Universitatea braziliană a confirmat decesul rectorului într-o declarație oficială.

Ce este Taliesin West, proprietatea UNESCO vizitată anual de aproximativ 100.000 de turiști

Complexul Taliesin West a fost construit începând din 1937, în deșertul Sonora, și a servit drept reședință de iarnă pentru Frank Lloyd Wright. Arhitectul a folosit proprietatea și ca laborator de creație, unde studenții săi experimentau metode de proiectare adaptate mediului natural.

Clădirile sunt cunoscute pentru acoperișurile joase, zidurile de piatră și integrarea în peisajul deșertic. Taliesin West face parte din patrimoniul mondial UNESCO și atrage anual până la 100.000 de vizitatori, potrivit Fundației Frank Lloyd Wright.

Complexul este considerat unul dintre cele mai importante exemple ale arhitecturii organice promovate de Wright, în care construcțiile sunt proiectate în armonie cu mediul înconjurător.

Poliția continuă ancheta, iar proprietatea rămâne închisă

Autoritățile din Scottsdale investighează circumstanțele accidentului, inclusiv desprinderea fragmentului de acoperiș care a provocat decesul turistului. Fundația Frank Lloyd Wright a anunțat că proprietatea va rămâne închisă până la noi informații.

Purtătoarea de cuvânt a poliției a precizat că ancheta nu împiedică, din punct de vedere procedural, redeschiderea complexului. La data relatării articolului, reprezentanții fundației nu comunicaseră când vor fi reluate vizitele.