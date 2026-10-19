Unul dintre cele mai consumate alimente din lume, amenințat de schimbările climatice. Calitatea sa ar putea avea de suferit

Concentrațiile tot mai mari de dioxid de carbon (CO₂) din atmosferă pot modifica semnificativ compoziția proteinelor din grâu, afectând calitatea produselor de panificație și, posibil, toleranța organismului la acestea, potrivit unui studiu coordonat de Institutul Leibniz pentru Biologia Sistemelor Alimentare din cadrul Universității Tehnice din München, relatează Phys.

Cercetarea, publicată în revista Food Chemistry, sugerează că adaptarea agriculturii la schimbările climatice ar trebui să urmărească nu doar obținerea unor recolte mai mari, ci și menținerea calității nutritive și tehnologice a cerealelor.

Concentrația globală de CO₂ a crescut de la aproximativ 340 de părți per milion (ppm) în 1980 la circa 425 ppm în 2024. În funcție de evoluțiile viitoare, aceasta ar putea ajunge la aproximativ 600 ppm până în 2050.

Cum influențează CO₂ compoziția grâului

Pentru a studia efectele, cercetătorii au cultivat zece soiuri de grâu de toamnă în condiții realiste de mediu.

O parte dintre plante au fost expuse unei concentrații ridicate de CO₂, de 546 ppm, în timp ce celelalte au crescut în condiții apropiate de cele actuale.

După recoltare, specialiștii au analizat proteinele din boabele de grâu folosind o metodă de spectrometrie de masă de înaltă rezoluție.

Rezultatele au arătat că, în condiții de CO₂ ridicat, a crescut în general concentrația inhibitorilor de amilază/tripsină, în timp ce nivelurile unor alte proteine, inclusiv ale glutenului și ale anumitor peptide asociate bolii celiace, au scăzut.

„Cu toate acestea, amploarea acestor modificări a depins în mare măsură de soiul de grâu”, a explicat Sabrina Geisslitz, coordonatoarea principală a studiului.

„Rezultatele noastre au arătat, de asemenea, că reducerea concentrației proteinelor din gluten a fost asociată cu o calitate mai slabă a produselor de panificație”, a adăugat aceasta.

Posibile implicații pentru sănătate

Modificările observate ar putea avea relevanță și pentru afecțiunile asociate consumului de grâu, însă cercetătorii subliniază că sunt necesare investigații suplimentare.

„Modificările observate în cazul inhibitorilor de amilază/tripsină și al anumitor peptide implicate în boala celiacă ar putea fi relevante, pe termen lung, și pentru afecțiunile asociate grâului. Totuși, sunt necesare studii suplimentare pentru a clarifica semnificația biologică și imunologică reală a acestor diferențe”, a declarat Katharina Scherf, profesoară la Universitatea Tehnică din München.

Cercetătorii consideră că rezultatele evidențiază necesitatea identificării și cultivării unor soiuri de grâu care să își păstreze calitatea pentru panificație chiar și în condițiile creșterii concentrațiilor de CO₂, având totodată un conținut cât mai redus de proteine potențial problematice pentru persoanele sensibile.