Vânt puternic la Cota 2000: mai multe instalații din Sinaia nu pornesc pentru turiști

Vântul puternic de la Cota 2000 a afectat vineri dimineața funcționarea instalațiilor de transport pe cablu din Sinaia. Din cauza rafalelor, mai multe instalații din zona superioară a domeniului schiabil nu pornesc cu public, au anunțat adiministratorii Gondola Sinaia, operatorul instalațiilor de transport pe cablu din stațiune.

Ce instalații sunt deschise și care rămân oprite în Sinaia

Gondola Carp, Telescaunul Soarelui și Telescaunul Dorului nu funcționează pentru turiști la Cota 2000. În schimb, Gondola Sinaia, pe tronsonul Cota 1000 – Cota 1400, a început programul cu public la ora 08.00 și funcționează până la 17.00. La fel, Telecabina tronson 1 (Sinaia – Cota 1400) este deschisă publicului între orele 08.00 și 17.00. De asemenea, sania alpină funcționează cu public până la ora 16.00.

În zona inferioară, la Cota 1000, temperaturile coborâseră la -5 grade Celsius la prima oră a dimineții, cu cer parțial acoperit și vânt slab, în timp ce la Cota 1400 se înregistrau -4 grade, cer acoperit și vânt moderat.

Probleme tehnice cauzate de temperaturile extreme

Gerul extrem din noaptea precedentă a afectat funcționarea infrastructurii de pe munte. În Valea Soarelui, temperaturile au coborât până la -25 de grade Celsius, provocând dificultăți tehnice. Utilajele de bătut zăpada au putut fi pornite doar după conectarea la generatoare, iar mai multe țevi, vane, rezervoare de apă și circuite electrice au înghețat.

Temperaturile extrem de scăzute au dus la întârzieri în pornirea instalațiilor, inclusiv la Gondola Sinaia, ca urmare a problemelor apărute la senzori și circuite.

Reprezentanții domeniului schiabil au precizat că nu este vorba despre scuze, ci despre efectele reale ale temperaturilor extreme asupra echipamentelor.

Măsură de compensare pentru turiști

Administratorii au anunțat că, pentru a compensa dificultățile întâmpinate de turiști în prima zi din an, toate instalațiile care funcționează își vor prelungi programul cu 30 de minute.

În Poiana Brașov, o parte din pârtiile din zona superioară a masivului Postăvaru sunt deschise tot din dimineața zilei de vineri, schiatul fiind posibil pe Lupului și Drumul Roșu, precum și pe Kanzel și Doamnei, cu legături către telescaunul Ruia.