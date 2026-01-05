Vârsta la care femeile își congelează ovulele a scăzut. Ce ascunde fenomenul maternitate întârziată

Datele recente arată o schimbare clară în calendarul reproductiv la nivel european: femeile îşi vitrifică ovulele la o vârstă mai tânără decât până acum, înregistrându‑se o scădere de la 38 la 35 de ani pentru deciziile legate de congelarea ovocitelor din motive non‑medicale, scrie 20minutos.

De pildă, în Spania, una dintre țările cu natalitate scăzută din Europa, anul trecut s‑au născut 318.005 bebeluși, cea mai scăzută cifră în ultimii ani, iar populația de mame cu vârste peste 35 de ani reprezintă aproape 39% din total. Datele Institutului Național de Statistică arată că există mai multe nașteri la femei peste 40 de ani (10,4%) decât la femei sub 25 de ani (9,8%). În 1980, media pentru primul copil era de 25,6 ani; astăzi este de peste 32 de ani.

Medicii atrag atenția că această întârziere a maternității nu este doar o decizie individuală, ci rezultatul unor factori sociali și economici mai ampli: stabilitate profesională, securitate financiară sau dorința de a trăi experiențe înainte de a avea copii.

Deși vitrificarea ovulelor crește șansele de sarcină la o vârstă mai înaintată, experții avertizează că nu garantează succesul. Procesul este complex și costisitor, iar succesul depinde foarte mult de numărul și calitatea ovulelor.

În termeni biologici, fertilitatea unei femei începe să scadă semnificativ în jurul vârstei de 35 de ani, iar după 37 de ani rezerva ovulară se reduce considerabil, diminuând și șansele de sarcină naturală sau asistată.

Costurile pentru congelarea ovulelor variază în medie între 2.000 și 4.000 de euro, iar medicamentele pot adăuga aproximativ 1.000 de euro suplimentar. Pe lângă costul financiar, tratamentul poate avea un impact emoțional și fizic subestimat de multe femei.

Experții spun că, pe termen lung, abordarea cauzelor structurale ale întârzierei maternității ar fi mai eficientă decât simpla promovare a vitrificării ca soluție rapidă. Probleme precum precaritatea muncii, dificultățile de conciliere a vieții profesionale și sociale sau costul locuințelor influențează decizia femeilor de a amâna maternitatea.