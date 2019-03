Vi se par cunoscuţi tinerii din imagine? Guvernul Ungariei, ironizat pentru o gafă legată de un panou publicitar care încurajează natalitatea

În mai multe oraşe din Ungaria pot fi întâlnite pe stradă panouri publicitare care promovează valorile „familie tradiţionale” şi promit suport financiar soţilor tineri care sunt pregătiţi să devină părinţi, relatează The Guardian.

„Cuplurile tinere căsătorite primesc sprijin în timp ce aşteaptă un copil”, scrie pe afişul publicitar ilustrat cu doi tineri îmbrăţişaţi.

Perspicace, utilizatorii de pe reţelele de socializare din Ungaria au sesizat însă un detaliu frapant legat de cuplul „idilic”: cei doi tineri sunt nimeni alţii decât protagoniştii unui celebru meme – cel al „iubitului distras” - folosit în diverse butade pe tema infidelităţii.

The happy couple gracing the Hungarian government’s campaign advertising its new family policy is already famous on the internet...and not for being madly in love. pic.twitter.com/wBljm6eiF7

Fotografia care a devenit virală pe internet în ultimii ani aparţine colecţiei de stock a unui fotograf din Barcelona, Antonio Guillem.

Anti-Juncker billboards are being replaced with advertisements of the Hungarian government’s "family protection action plan”.



But this new campaign seems to be designed by some less Internet-savvy people. OMG.



Source:https://t.co/GOT74WCHqx pic.twitter.com/aGXHeUD68l