Viola Ford Fletcher, supraviețuitoare a masacrului rasial din Tulsa, a murit la vârsta de 111 ani

Viola Ford Fletcher, una dintre ultimele supraviețuitoare cunoscute ale masacrului rasial din Tulsa din 1921, a murit la vârsta de 111 ani, încheind o viață remarcabilă, dedicată adevărului, memoriei și luptei pentru dreptate, scrie The Guardian.

Familia a confirmat că a murit într-un spital din Tulsa, înconjurată de cei dragi, care au văzut-o transformând o traumă personală într-o mărturie publică puternică.

O copilărie distrusă și o viață întreagă de luptă pentru dreptate

Fletcher avea doar șapte ani când a văzut mulțimi de albi distrugând districtul Greenwood din Tulsa, cunoscut drept Black Wall Street.

În memoriile ei, „Don’t Let Them Bury My Story” („Nu-i lăsați să-mi îngroape povestea”), Fletcher își amintea cum fugea într-o căruță, în timp ce focurile ardeau și trupuri zăceau pe străzi.

„Nu voi uita niciodată rămășițele carbonizate ale comunității noastre prospere”, a scris ea, povestind clipa în care a văzut un bărbat alb împușcând mortal un bărbat de culoare și apoi trăgând spre familia ei.

Nepotul ei, Ike Howard, a spus că ani întregi i-a fost teamă de represalii și a avut nevoie de încurajare pentru a-și spune povestea.

„Nu vrem ca istoria să se repete”, a declarat el, subliniind pierderile generaționale provocate de masacru.

Un secol de reziliență, credință și comunitate

Fletcher a lucrat decenii întregi ca menajeră, a crescut trei copii și a fost sudoriță într-un șantier naval în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

În 2021 a depus mărturie în fața Congresului, însă procesul prin care ea și alți supraviețuitori cereau despăgubiri a fost respins de Curtea Supremă din Oklahoma în 2024.

În ciuda eșecului, ea a promis să spună adevărul mai departe: „Vom continua să luminăm una dintre cele mai întunecate zile din istoria Americii.”

O moștenire care a învins tăcerea

Născută pe 10 mai 1914, Fletcher a trăit segregarea, strămutarea și greutățile, dar s-a sprijinit mereu pe credință și comunitate.

Nepotul ei a spus că reacția publicului la mărturiile ei a avut efect vindecător: „Întregul proces a ajutat-o.”