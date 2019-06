Vizita lui Donald Trump în Marea Britanie | Preşedintele american s-a rugat cu ocazia comemorării Debarcării din Normandia VIDEO

Donald Trump, care a participat miercuri la o ceremonie prilejuită de cea de-a 75-a aniversare a Debarcării din Normandia, a rostit o rugăciune rostită pe 6 iunie 1944 de preşedintele SUA de la acel moment, Franklin Delano Roosevelt, informează agenţia de ştiri The Associated Press. Totodată, cancelarul german Angela Merkel a declarat că Debarcarea din Normandia a eliberat în cele din urmă Germania de sub dominaţia nazistă.

