Vulcanii Noroioși – locul desprins de pe o altă planetă

Vulcanii Noroioși reprezintă un fenomen natural rar întâlnit în Europa, format prin erupția gazelor naturale din adâncuri, care antrenează noroi și apă la suprafață. Aceșto mici „vulcani” nu sunt fierbinți, ci reci, iar peisajul creat seamănă cu o adevărată „planetă extraterestră”, cu conuri, cratere și șuvoaie de noroi uscat.

De ajuns la Vulcanii Noroioși, e mai mult decât simplu – 150 de kilometri de la București, pe ruta Ploiești – Mizil, Berca. Drumul este destul de bun, însă ultima porțiune e mai îngustă, dar accesibilă. Cine vine de la Brașov, are de făcut cam două ore și jumătate (140 km). Dacă vii din Brașov, sunt cam 2 ore și jumătate (140 km). Cel mai comod e cu mașina personală, dar există și microbuze spre Berca/Scorțoasa, de unde mai ai nevoie de un transport local.

Zona cu celebri Vulcani Noroioși e împărțită în arii distincte, dar cele mai vizitate sunt Pâclele Mari, acolo unde vulcanii au conuri mari, rare, dar spectaculoase și Pâclele Mici, cu multe cratere mici, foarte fotogenice.

Plimbându-te printre ele, vezi cum noroiul rece bolborosește și erupe ca niște mini-vulcani. Totul arată extraterestru – gri, crăpat, cu dâre de noroi uscat. Copiii adoră, iar pentru pasionații de fotografie e raiul pe pământ.

De ce sunt unici

Sunt foarte puține locuri în lume unde găsești vulcani noroioși activi, iar România e printre ele. Peisajul chiar te face să simți că ai pășit pe altă planetă. Solul sărat dă viață unor plante rare, adaptate condițiilor extreme.

Sfaturi utile

Luați-vă pantofi comozi, pentru că terenul e noroios și alunecos. Vara e foarte cald, așa că o sticlă de apă, da și o pălărie sau șaprcă sunt maim ult decât binevenite. Nu vă apropiați prea mult de cratere pentru căsolul e fragil și riscați să vă afundați. Planificați-vă excursia astfel încât să vedeți și împrejurimile.

Ce se mai poate vizita în zonă

Cine a ajuns la Vulcanii Noroioși nu trebuie să se limiteze doar la acest spectacol al naturii. În apropiere se regăsesc: Tabăra de Sculptură de la Măgura (un parc în aer liber cu zeci de lucrări monumentale), Mănăstirea Ciolanu (liniște, istorie și tradiție), Lacul Meledic (apă dulce pe un masiv de sare), așezările rupestre Aluniș–Nucu ( chilii săpate în stâncă, pline de mister), cramele buzoiene (perfecte pentru un pahar de vin după explorări).

