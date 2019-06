Zi de naştere regală. Prinţul Philip al Marii Britanii şi-a sărbătorit a 98-a aniversare în privat

Ducele de Edinburgh şi regina Elizabeth sunt căsătoriţi de 71 de ani, el fiind cel mai în vârstă prinţ consort din istoria Marii Britanii.

Prinţul moştenitor Charles de Wales şi ducele Andrew de York, fiii prinţului Philip, i-au urat acestuia "La mulţi ani!" prin intermediul unor mesaje publicate pe platforma de micro-blogging Twitter, la fel şi prinţul William, nepotul său, şi soţia acestuia, ducesa Catherine de Cambridge.

ROYAL BIRTHDAY: Prince Philip, Duke of Edinburgh and the husband of Queen Elizabeth II, is 98 today. https://t.co/FN49z2e6ih pic.twitter.com/OO96CiHTfs