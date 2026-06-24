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Ziua de Sânziene. De ce se spune că cerurile se deschid pe 24 iunie și ce simbolizează florile galbene

Sânzienele, sărbătorite anual pe 24 iunie, reprezintă una dintre cele mai importante zile din tradiția populară românească.
Ziua de Sânziene. De ce se spune că cerurile se deschid pe 24 iunie și ce simbolizează florile galbene
Sursa foto: Mediafax Foto/ Andreea Alexandru
Oana Antipa
24 iun. 2026, 07:44, Life-Inedit
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Data coincide cu Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul în calendarul creștin, însă păstrează numeroase obiceiuri și credințe transmise din generație în generație.

În multe regiuni ale țării, ziua este considerată un moment de legătură între lumea oamenilor și cea a naturii. Folclorul românesc spune că, în noaptea de Sânziene, puterea plantelor crește, iar dorințele rostite cu sinceritate pot avea șanse mai mari să se împlinească.

Cine sunt Sânzienele în credința populară

În tradiția românească, Sânzienele sunt descrise drept zâne bune, asociate cu fertilitatea, dragostea și belșugul. Se spune că ele protejează recoltele, florile și oamenii care respectă această sărbătoare.

Legendele populare vorbesc despre dansul Sânzienelor pe câmpuri și prin poieni. Locurile în care acestea ar fi jucat sunt considerate binecuvântate și pline de energie.

În schimb, tradiția avertizează că zânele îi pot pedepsi pe cei care nu respectă ziua de sărbătoare sau își bat joc de obiceiurile vechi.

Coronițele din flori și plantele culese în zori

Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri este culesul florilor de sânziene în dimineața zilei de 24 iunie. Din aceste flori galbene sunt împletite coronițe care sunt purtate sau așezate la porți, ferestre ori pe acoperișurile caselor.

În unele zone, oamenii aruncă aceste coronițe pe casă. Dacă ele rămân pe acoperiș, tradiția spune că familia va avea parte de sănătate și noroc în anul următor.

Tot în această zi sunt culese plante medicinale. Se crede că acestea au proprietăți mai puternice dacă sunt adunate în dimineața de Sânziene.

Superstiții legate de dragoste și noroc

Sărbătoarea este însoțită de numeroase credințe populare. Fetele nemăritate obișnuiau să pună flori de sânziene sub pernă, sperând că își vor visa viitorul soț.

În alte locuri, oamenii aprindeau focuri pe dealuri sau la marginea satelor. Acestea simbolizau purificarea și protecția împotriva răului.

Totodată, bătrânii spuneau că munca grea nu este potrivită în această zi. Respectarea sărbătorii era considerată un semn de recunoștință față de natură și de ciclurile agriculturii.

O sărbătoare care rămâne vie

Deși multe dintre vechile obiceiuri s-au pierdut odată cu trecerea timpului, Sânzienele continuă să fie celebrate în numeroase comunități din România.

Festivalurile folclorice, târgurile tradiționale și atelierele dedicate meșteșugurilor readuc în atenție această sărbătoare veche. Pentru mulți români, 24 iunie rămâne o zi în care credința, natura și tradițiile populare se întâlnesc într-un mod aparte.

Sânzienele sunt privite și astăzi ca un simbol al verii, al speranței și al legăturii dintre om și natură. Dincolo de legende și superstiții, ele păstrează vie o parte importantă din patrimoniul cultural românesc.

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