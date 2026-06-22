Zonele în care majoritatea oamenilor uită să aplice crema de protecție solară

Un expert avertizează oamenii cu privire la zonele cel mai frecvent omise atunci când se aplică cremă de protecție solară pe vreme caldă, potrivit Mirror.

În ciuda a ceea ce cred mulți, este surprinzător de ușor să te ardă soarele și razele UV, chiar și în zilele înnorate.

Crema de protecție solară trebuie aplicată pe toată pielea expusă, inclusiv pe față, gât și urechi. Ea trebuie aplicată și pe cap dacă aveți păr subțire sau dacă nu aveți deloc. Totuși, este preferabilă o pălărie mare, potrivit sursei.

Totuși, există mai multe locuri în care oamenii neglijează frecvent aplicarea factorului de protecție 30 sau 50. Acest lucru ar putea duce la arsuri dureroase și inconfortabile.

Expertul a avertizat că persoanele care nu poartă ochelari de soare vor trebui să aplice cremă de protecție solară pe pleoape, pentru o protecție adecvată.

Oamenii uită frecvent să aplice cremă de protecție solară la subraț și au oferit îndrumări cu privire la modul corect de a face acest lucru.

Aplicați crema pe axile, înainte de deodorant

„Asigurați-vă că aplicați [cremă de protecție solară] pe axile înainte de deodorant. Reaplicați dacă transpirați. Și nu uitați de dosul palmelor”, a transmis acesta.

Alte zone care sunt frecvent trecute cu vederea includ buzele, picioarele și spatele genunchilor, călcâiele, gleznele, tălpile și între degetele de la picioare, mai arată sursa.

Se recomandă ca atât adulții, cât și copiii să evite lumina directă a soarelui între orele 11:00 și 15:00. În această perioadă, soarele este cel mai intens, între martie și octombrie.

De asemenea, se recomandă să nu vă lăsați niciodată să vă ardeți. Acoperiți-vă cu haine și ochelari de soare. Fiți foarte atenți la copii și folosiți cremă de protecție solară cu factor de protecție de cel puțin 30. Aceasta trebuie reaplicată în mod regulat.

Trebuie acordată o atenție sporită protejării în special a bebelușilor și a copiilor mici. Pielea lor este mult mai sensibilă decât cea a adulților. Daunele cauzate de expunerea repetată la soare ar putea duce la dezvoltarea cancerului de piele mai târziu în viață, mai precizează sursa citată.

Ce să faceți dacă totuși aveți arsuri solare

Dacă totuși v-a ars soarele, se recomandă să clătiți pielea afectată cu apă rece sau să faceți o baie sau un duș cu apă rece. Apoi, aplicați o cremă sau un spray calmant după soare, cum ar fi aloe vera.

Se recomandă persoanelor să solicite asistență medicală dacă nu se simt bine sau dacă pielea se umflă grav sau apar vezicule, potrivit aceleiași surse.