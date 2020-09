Aleph News. Preotul Necula, la „Marius Tucă Show”: Hristos ne-a îngăduit să fim contemporani cu această provocare/ Unii deştepţi ziceau că nu există COVID-ul până nu li s-a întâmplat lor

În partea a doua a emisiunii Marius Tucă Show, am avut parte şi de o întâlnire emoţionată cu preotul Constantin Necula, prezent în premieră în platoul Aleph News. Acesta a vorbit despre cum a supravieţuit biserica pandemiei, dar şi despre bucuria reîntâlnirii cu oamenii.

Tucă: Cum au fost aceste luni din martie până acum pentru un părinte, un preot, un cap de familie.

Preotul Necula: Biserica e construită pentru pandemie. M-am simţit onorat că sunt preot al Bisericii ortodoxe. Hristos ne-a îngăduit să fim contemporani cu această provocare. M-a durut atacul la adresa bisericii. Scoaterea ţării din ritmul ei a arătat că ţintă a fost subcutanată. Am aflat că avem bani, dar nu avem caractere să se ocupe de ei. Dacă îl duci pe unu care a murit de COVID şi lumea speră că se mântuieşte, înţelegi că misiunea ta ca preot e să spui oamenilor că misiunea ta se poate.

Tucă: Dacă ai da timpul înapoi ai face totul la fel? Au fost mulţi care îndemnau să nu facem ce ziceau autorităţile. Au fost sute de mii de oameni care s-au uitat la noi. Ai mai lăsa să se închidă bisericile ?

Preotul Necula: Aş cere Guvernului să negocieze cu specialişţi. Cred că acestui grup, care ne comunică date de înmormântare şi spitalizare, îi lipseşte un comunicator eficient. Altfel e că atunci când iei buletinul de sănătate şi nu înţelegi nimic. În aceeaşi măsură trebuie să apreciezi efortul autoritaţilor. Nu ştiu cine ar fi fost mai bun în situaţia asta. Aceşti oameni au fost trimişi de Dumnezeu să aibă grijă de noi. Sunt încântat de câte televiziuni deschise s-au deschis. Noi nu luptăm împotriva statului şi nu sunt unitate de desant aerian contra unuo guvern, cerem doar să respecte credinţa şi inteligenţa oamenilor.

Tucă: Cum a fost Paştele? A fost unic în istoria României.

Preotul Necula: Ce ştiu sigur e că avem credincioşi cu bun simţ net superior politicienilor. Îi văd pe oameni că nu mai frisoneaza la tot ce spun politicienii. Când ai masca pe faţă se văd doar ochii şi ochii nu pot minţi. Cenzură asta de imagine ne a învăţat să vedem.

Tucă: Oamenii intră cu masca la biserica.

Necula: Da, e greu la spovedanie. Ne am întâlnit cu credincioşii, şi când mi am pus masca pe faţă, unu a zis: vă e frică de COVID? EU am zis: ai văzut pe vreunu mort de covid? Un Episcop vicar din italia a fost premiat pentru acţiunile sale. Masca mi a folosit şi în alte situaţii. AU fost situaţii la fel de dificile. Când se făcea înmormântarea cuiva care a murit de SIDA< simţeai nevoie să te protejezi.

Tucă: Slujbele din curtea bisericii, trebuie să porţi măşţi şi acolo?

Necula: Preoţii nu, oamenii da. Cea mai frumoasă imagine văzută în pandemie, s-au desenat nişte flori, pe o floare stătea mama şi cei doi copii.

Tucă: Cum redăm nădejdea poporului român?

Necula: Începe şcoală, şi toate ştirile sunt împotriva şcolilor. Nimeni nu le spune copiilor: fără carte nu putem ajunge oameni întregi. Nu avem nici uns făt pozitiv către profesori. (...)Copiii trebuie să fie protejaţi, că meargă acolo sa învete. Nu poţi învaţă să scrii de mâna daca doamna nu scrie cu cretă pe tablă. Eu am văzut săptămâna trecută doi copii care s au întâlnit cu invatatoarea pe stradă. Au plâns de bucurie. Doamna zicea; Ce o să faceţi. Păi o să îmi pun masca. Cei care au trecut prin marja asta a covid au zis cel mai mult ne-au ajutat cuvintele spuse din prag. Nu le vine să creadă că li se întâmplă lor. Unii deştepţi ziceau că nu există COVID-ul până nu li s-a întâmplat lor.