EXCLUSIV la Marius Tucă Show. Ion Cristoiu: „La Cristi Puiu nu a fost revărsare de ură, ci comandă de revărsare de ură. I se face demult dosarul” / Chris Simion: „Fac Festivalul Undercloud cu 11 oameni, dar într-o situaţie limită, demonstrezi de ce eşti în stare cu adevărat.”

În prima parte a emisiunii Marius Tucă Show, regizoarea Chris Simion vorbeşte despre Festivalu Undercloud, pe care îl organizează de 12 ani. Ea consideră că ediţia din acest an este rezultatul prieteniei şi al solidarităţii, luând partea bună din toată această criză sanitară mondială. Spectacolele au loc în aer liber, în curtea Muzeului Naţional al Ţăranului Român şi în grădina Muzeului Naţional de istorie naturală “Grigore Antipa”, între 11 şi 18 august. Pe durata celor 8 zile, spectatorii au şansa să vadă un program complex, adresat atât adulţilor cât şi copiilor, fiind obligatorie purtarea măştii pe toată durata spectacolelor.

”Anul acesta am făcut Festivalul Undercloud cu o mână de oameni, suntem 11 cu tot cu echipa tehnică. Anul acesta ne-am dat seama cât de important este Festivalul pentru anumiţi oameni şi pentru anumite firme, nu ne-am mai rugat de nimeni, ca în alţi ani. Am zis că vrem să facem asta şi am întrebat dacă vreţi să fiţi alături de noi şi unii au zis Da, printer care şi Ministerul Culturii. Ne-au sprijit să ţinem acest festival opt zile, nu zece şi nu cu spectacole internaţionale. Am gândit un alt tip de consum cultural. Am propus secţiune Best of – spectacole care au câştigat premii în ediţiile anterioare, pe care spectatorii voiau să le revadă şi nu aveau unde - sau secţiunea Performance Lectură. Până acum aveam formula simplă de spectacol lectură, anul acesta am transformat-o o în performance, adică etapă doi de lucru la care spectatorii pot participa. În Secţiunea Filme de artă, colaborăm cu Cinematograful Horia Bernea de la Muzeul Ţăranului Român”, declară Chris Simion.

Regizoarea aminteşte şi de vechiul ei proiect Griviţa 53 – primul teatru construit împreună şi spune că a cerut 2 milioane de euro prin granturi norvegiene şi spear să îi obţină. De asemenea, fiecare roman poate cumpăra o cărămidă simbolică din construcţia acestui teatru cu 53 de euro. Are nevoie de 33.000 de oameni iubitori de artă să se implice în acest proiect.

”Proiectul e gândit ca un hub, un spaţiu multifuncţional. Este extrem de frumos proiectul arhitectural, premiat internaţional. E foarte greu să facem teatrul, dar îl vom face şi nu ne mai dărâmă nimeni dacă îl construim cărămidă cu cărămidă. Tot ce faci greu, nu are moarte”, spune Chris Simion.

Invitat în cea de-a doua parte a emisiunii ,,Marius Tucă Show”, publicistul Ion Cristoiu şi Marius Tucă fac o radiografie a celor mai importante evenimente din ultima perioadă.

Cei doi analizează subiectul organizării alegerilor în pandemie, deşi paradoxal, numărul cazurilor de infectări cu COVID-19, anunţate de autorităţi, este pe un trend crescător.

În legătură cu marea sau, mai nou – în aşteptarea alegerilor locale – cu mica apocalipsă, Ion Cristoiu susţine că proba supremă dacă oamenii au fost sau nu manipulaţi în aceste cinci luni de pandemie va fi după redeschiderea şcolilor.

,,M. Tucă: Ştii de ce cred eu că deschid şcolile? Ca să aibă loc alegerile!

I.Cristoiu: Proba dacă ne manipulează sau nu va fi următoarea. Dacă tot ce face acum e manipulare, ne vom da seama după începerea şcolilor. Dacă după începerea şcolii la o saptămână, apar ciocli apocaliptici, nu Guvernul, cei sanitari şi spun că a crescut numărul de copii infectaţi în urma deschiderii şcolilor, îi cred pe cioclii apocaliptici. Dar nu va fi aşa!”

Întrebat de Marius Tucă cum crede că se vor tranşa lucrurile la alegerile locale – bătălia cea mai mare fiind pentru Bucureşti – Ion Cristoiu prezintă o ipoteză inedită:,,aceste alegeri sunt deja fraudate în condiţiile în care oamenii nu se pot duce la vot (…) Ei pe asta se bazează cu această manipulare apocaliptică, că vor veni numai activele”.

Ion Cristoiu şi Marius Tucă analizează şi subiectul care a făcut să curgă valuri de ură în spaţiul public şi anume discursul regizorului Cristi Puiu pe scena de la TIFF. În legătură cu acest subiect, invitatul lui Marius Tucă susţine că, în cazul lui ,, Cristi Puiu nu a fost revărsare de ură, ci a fost comandă de revărsare de ură.”

În ceea ce priveşte soarta PSD, previzunile celor doi sunt sumbre. În timp ce Ion Cristoiu mărturiseşte că, dacă partidul nu va trece prin reformă, va dispărea, jurnalistul Marius Tucă are un pronostic mult mai dur: ,,Prin decembrie, de Crăciun, le facem de şase săptămâni. Facem prinsoare?”

Ion Cristoiu, despre marii câştigători şi marii perdandenţi ai alegerilor în pandemie

„Aceste alegeri sunt deja fraudate în condiţiile în care oamenii nu se pot duce. Vor introduce pentru vârsta noastră anumite ore. E ca la market, cine are peste 65 de ani e o casă specială pentru ei, iar ceilalţi stau la coadă. Şi asa va fi si la alegeri. În anumite ore, noi avem prioritate! (...) Partidele mici vor pierde. Asta se urmăreşte. Şi PSD are cadre, mai are şi activ. Mai au, c-au mai rămas. Restul, cine sau ce să facă?

Domnul Marius Tucă, de 30 de ani ştim amandoi că, la fiecare rând de alegeri, cei de la partea dreaptă se uitau la buletinul meteorologic. Pentru că a merge la vot e lucrul cel mai la voia mea din toate. Comparaţia cu marketul e prostie, că acolo mă duc de nevoie. Eu, alegătorul, care sunt şi jurnalist, am în Piaţa Amzei, e o şcoală. Ca să mă duc trebuie să mă îmbrac, să ies din casă, să pun masca şi când ajung acolo, având în vedere că distanţarea va fi mare, va fi o coadă de doi kilometri. Chiar credeţi că mă mai duc?”

I.Cristoiu:,, Eu am urmărit ce a făcut până acuma Cristi Puiu. El nu vrea să fie tefelist, el nu vrea să fie în regiment”

„M. Tucă: Ce i-a apucat, de unde atâta revarsare de ură, apropo de declaraţia manifest a lui Cristi Puiu de la Cluj? Că am auzit-o amandoi. Omul ăla nu a spus nimic care să îi scoată pe aştia din sărite, pe cei din divizia presă, pe tefelişti. De ce această reacţie?

I.Cristoiu: La Cristi Puiu nu a fost revărsare de ură, a fost comandă de revărsare de ură. Cristi Puiu fiind atât de multipremiat internaţional şi fiind de-al lor, noul val, a fost o lovitură. Nu a fost chiar atât de nevinovată declaraţia faţă de putere. (…) Pe ei nu îi interează masca. Nu aia era tema. Atacul era foarte primejdios. I se face demult dosarul lui Cristi Puiu. El nu ştie. Eu am urmărit ce a făcut până acuma Cristi Puiu. El nu vrea să fie tefelist, el nu vrea să fie în regiment”

I.Cristoiu: PSD, dacă nu trece prin reformă, dispare!/ M. Tucă : Uitaţi de PSD, va deveni o amintire tristă”

,,M. Tucă: A batut palma Ciolacu, CIUMA Roşie, cu Iohannis să îl dea jos pe Orban?

I.Cristoiu: Nu credeţi în fantezia asta. Nu a bătut deloc. Şi nici nu cred că o să cadă. (...) Marcel Ciolacu are nevoie acuma să facă ceva. Îl împing aşa şi el săracul…

M. Tucă: Sunteţi de acord că PSD se va destructura după alegerile din toamnă. PNL si USR vor castiga cu un scor destul de mare, ei vor lua vreo 25%?

C: Depinde cu cine intră în opozitie. Dacă intră cu feţe noi şi oameni noi, rezistă. Dacă intră cu aceiasi oameni, nu rezistă. (...) PSD, dacă nu trece prin reformă, dispare!

M. Tucă : Uitaţi de PSD, va deveni o amintire tristă! Prin decembrie, de Crăciun, le facem de şase săptămâni. Facem prinsoare?”