Ion Cristoiu, EXCLUSIV la Marius Tucă Show: Cred ca Renate Weber e cel mai bun Avocat al Poporului

C: Chiar si masurile pozitive, daca nu sunt...

T: PNL a spus ca PSD e de vina ca a crescut numarul de cazuri de COVID.

C: Eu nu am nici o problema cu Renate Weber, chiar am fost intr-un proces in care ea era avocatul partii adverse. Cred ca Renate Weber e cel mai bun Avocat al Poporului.

C: Parlamentul nu aproba hotarari de guvern. Poporul trebuie sa stie. Se decidea ca te interneaza fortat pentru o boala pe care o decidea el. Care avea o roseata la ochi trebuie internat cu forta.

T: Internarile acestea fortate sunt neconstitutionale. Care e explicatia dumneavoastra referitoare la atacurile impotriva Renatei Weber, impotriva Avocatului Poporului?

C: Principalul motiv e faptul ca ea e buna. Nu a pierdut nici o sesizare la Curtea Constitutionala. Pe vreema odiosului Adrian nastase era o echipa dejuristi, unu venea si spunea: asta nu e legala. Ea totusi are autoritatea, nu e pesedista. Vine din societatea civila, asa ca ii deranjeaza. Plus ca a fost singura institutie care a luat apararea omului simplu in raport cu repsectarea drepturilor lui. Perioada de pandemie a fost o dictatura.

T: 500 de personalitati din intreaga lume au facut un manifest pentru respectarea drepturilor oamenilor in timpul pandemiei.

C: Domnul Razvan Constantinescu, medic mai dizident de la Iasi, a enumerat niste particularitati. Singura tara cu carantina obligatorie, tara cu cele mai mari amenzi si singura tara cu platou.

T: Singura tara in care nu s-au deschis teatrele si cinematografele. Singura unde nu s-au deschis restaurantele, inauntru, si unde actorii nu au protestat. Actorii sunt cu actuala putere. Pe vremea lui Dragnea, Orban aproba ce dadea Curtea Constitutionala. Totul era gresit.

C: Din perspectiva democratica. Acum avem atacuri impotriva democratiei.

20:10 T: Cititi din domnul Dragnea.

C: Domnul Liviu Dragnea a dat primul sau interviu de cand e condamnat si e in inchisoare.

T: I l-a dat colaboratoarei sale Anca Alexandrescu.

C: Daca era un om destept imi dadea mie sau dumneavoastra. Pe parcursul interviului a vorbit despre ce a zis Dancu la Critoiu despre el. Dragnea a zis ca i-a povestit Irina interviul.

T: Era Basescu la emisiune la Cristache, si zicea: va dati seama ce va fi in Romania cand vor iesi asimptomaticii in strada. Eu i-am scris: vezi ca ala bate campii.

C: Liviu Dragnea, parerea mea e o operatiune alegeti-l pe Marcel Ciolacu sef PSD ca sa nu fie Dragnea. Zi ceilalti ziceau ca daca nu e Ciolacu...

T: Recunoasteti ca v-ati inselat referitor la Ciolacu.

C: Nu m-am inselat, mi-e chiar simpatic.

T: Vor fi 4 ani de guvernare cu PMP, PNL si USR. O sa fie interesant. Am inteles ca Ponta vrea sa candideze al Primaria Capitalei.

C: Nu cred. Daca e asa inseamna ca are ordin.

T: Credeti cu Ludovic Orban ramane pana in toamna?

C: Nu, cred ca pana atunci il schimba.