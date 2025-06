Ion Cristoiu: Prin conferința de presă de vineri, Ilie Bolojan s-a oferit să fie premierul măsurilor radicale. Va ține cont de asta Nicușor Dan grăbindu-se să-l desemneze premier în zilele următoare?

Am semnalat în jurnalul meu video și chiar am comentat o ciutățenie și anume Ilie Bolojan, președintele senatului, președintele PNL, a ținut o conferință de presă, vineri, în care a prezentat tabloul dezastrului în care se află România și așa a fost vreo jumătate de oră de apocalipsă. Am prezentat. Păi asta a fost întrebat, da, bine, am înțeles, da, când sunteți premier:? Și a răspuns ceva, vag, că premierul va trebui să aibă o majoritate confortabilă, a mai spus că a zis și că premierul trebuie să taie în carne vie și că premierul trebuie să aibă autoritate asupra membrilor guvernului, chiar dacă nu sunt din partidul lui și a mai spus că oricum tema era că e nevoie de un premier cu autoritate politică.

De unde vine ciutățenia? Ciutățenia venea din faptul că încă după vremea când era președinte provizoriu, domnul Ilie Bolojan a fost, ca să zic așa, victima, în ghilimele, unei uriași campanii de presă și de polisuceală pe tema „salvatorul României”, Ilie Bolojan trebuie să candideze. Dacă nu candidează deoarece din partea PNL este Crin Antonescu și omul și-a dat cuvântul și nu poate să-l băicoteze pe Crin Antonescu, atunci trebuie să fie neapărat premier.

Elena Lasconi nu mai înceta și, repet, părea Maia Sandu, că Maia Sandu e de mânuță, a fost cu Ilie Bolojan, acum e cu Nicușor Dan. Maia Sandu ține de mânuță bărbații politici din jur, inclusiv Zelenski. Ea-l ține de mânuță pe Zelenski, în sensul că Zelenski, tătucul ei, protectorul ei, dar de fapt, delegatul lui Macron să o protejeze, pentru că ține Macron de mână. Și în aceste condiții, când pentru turul 2 PNL-ul lui Ilie Bolojan l-a sprijinit pe Nicușor Dan, chiar și președintele provizoriu, Nicușor Dan, am omis, și mai și decât Elena Lasconi: Bolojan trebuie să fie premier. Cum îl întrebau ăia? Cine să vă puneți premier? Deși constituționalul nu pune el premierul, dar Bolojan. În vis, Nicușor Dan, cu ajutorul UDMR și cu ajutorul partidului de guvernământ din Moldova, a pus președintele României. Nici măcar partidul de guvernământ din România. Deci, el reprezintă UDMR și partidul lui Maia Sandu.

În aceste condiții, ne așteptăm să aibă loc la consultări la Cotroceni și, în urma consultărilor, președintele să desemneze, să se formeze majoritatea pe Bolojan. O să spunem, nu dom’le, dar PNL nu are majoritatea, nu contează. Deci, dacă nu desemna pe cineva de la PSD, că am înțeles că PSD-ul nu vrea, desemna pe cineva de la PNL. Bolojan își luată tăgârța, servieta, dosarul, taca-tac, imediat la PSD: voi ce vreți ca să participați la guvernare, în guvernul format de PNL? Și aia spunea, dom’le, da, uite, suntem de-acolo să fii tu premierul, dar ne dai nouă funcțiile alea, alea, alea. Și el negocia el, nu? Ce treaba aveau Nicușor Dan, Cristian Daconescu?… Nicio treabă. Nu s-a întâmplat asta. Și atunci ne-am întrebat, bă, dacă nu s-a întâmplat asta de o lună, cineva nu-l vrea pe Ilie Bolojan, premier. Deci, primul care nu-l vrea premierul e Nicușor Dan.

Azi, șmecher, l-am văzut pe unul, Toma, ala, doamne, sinistru ala de la Buzău. Constantin Toma acesta a dat faliment… Bă, l-a salvat Ciolacu și acum e tefelist, e userist, în fiecare zi la Digi, și ne spune că el cum e cu PSD-ul. Lasă-ne, nene, hai, lasă-ne. Te-a salvat omul ăla de la moarte, când tu voiai sa te sinucizi, dar nu găseai cu ce și acum ai devenit mare gânditor…

Acum, am încercat să văd ce s-a întâmplat. M-am uitat și am văzut reacții ale peneliștilor. Deci toate au fost cântâri…. Burduja, Stroe… Ilie Bolojan a vorbit astăzi ca un lider care știe că nu mai e timp pentru scuze și artificii. Raluca Turcan, ea nu mai spun: a fost, din nou, printre puține oameni politici… Deci, pot vedea această ieșire bizară a lui Bolojan ca un fel de… alo… i-a reamintit lui Nicușor Dan că există, că el, gata, el se oferă. Problema este că Nicușor Dan nu vrea.