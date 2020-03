LIVE „Marius Tucă Show” | Raed Arafat: Comparativ cu SARS sau MERS, coronavirusul are o rată de mortalitate mică / Despre tânărul din Gorj: Mâine-poimaine pleacă de la spital

Ediţie specială „Marius Tucă Show”. Invitat este secretarul de stat Raed Arafat, şeful Departamentului perntru Situaţii de Urgenţă din MAI.

Redăm principalele declaraţii din emisiune:

Ora 17.45 Arafat: Impactul coronavirusului pe vârstele tinere şi pe copii este limitat. Secretarul de stat a spus că impactul infecţiilor cu coronavirus este limitat în rândul copiilor, iar acest lucru va fi cercetat de oamenii de ştiinţă, persoanele vârstnice fiind, însă, cele mai afectate. Citeşte continuarea...

Ora 17.36 Raed Arafat a spus care sunt gelurile dezinfectante din comerţ care omoară coronavirusul. Secretarul de stat din MAI a declarat că gelurile dezinfectante din comerţ pot omorî virusul 2019-nCoV. Citeşte continuarea...

Ora 17.19 Şeful DSP, despre unele informaţii care circulă despre coronavirus: Nu avem nicio dovadă că suplimentele alimentare ar ajuta la prevenirea infectării cu coronavirus. (...) Nu ştiu dacă virusul poate trece la un animal de companie, dar este puţin probabil. Dar mai bine spun că nu ştiu. (...) Acest virus poate să sufere mutaţii noi. Orice este posibil.

Ora 17.16 Raed Arafat, despre tânărul vindecat de coronavirus: Mâine-poimaine pleacă de la spital. Bărbatul, primul confirmat cu noul virus, trebuie să stea 14 zile izolat. Citeşte continuarea...

Ora 17.05 Raed Arafat, despre sursa 2019-nCoV: Coronavirusul a venit din partea animală. Care este animalul, nu pot să spun. Este un virus care cel mai probabil a suferit o mutaţie şi a început să afecteze oamenii. Comparativ cu SARS sau MERS, coronavirusul are o rată de mortalitate mică, undeva la 3%. De exemplu, MERS ucide 35% dintre oamenii infectaţi. (...) Este totuşi un virus care nu este foarte agresiv. Afectează foarte mulţi oameni, dar sunt puţini cei care ajung să aibă complicaţii şi loveşte mult în vârstele foarte avansate.

Ştirea iniţială:

Marius Tucă şi Raed Arafat vor discuta despre criza coronavirusului, ultimele cazuri din România şi măsurile luate de autorităţile sanitare pentru a preveni răspândirea acestuia şi izbucnirea unei epidemii.

Ce e adevărat şi ce e fals în cazul informaţiilor despre coronavirus?

S-a declanşat o “infodemie” despre coronavirus şi în România? Cum poate fi contracarată?

În ce condiţii se declară o epidemie?

Este posibilă o epidemie de coronavirus în România?

Cine se află în prima linie în cazul unei epidemii şi ce măsuri se iau?

Ce presupune un caz sever de infectare cu coronavirus?

Cum se evaluează eficienţa tratamentului dacă sunt doar cazuri izolate?

Raspunsul la tratament depinde de fiecare pacient in parte?

In cit timp si in ce conditii pot avea loc mutatii ale virusului?

In cazul unor mutatii, virusul devine mai agresiv?

E posibil ca virusul sa se transmita si de la om la animalele de casă?

Sunt doar câteva din întrebările la care va răspunde Raed Arafat, luni, începând cu ora 17.00, într-o emisiune LIVE "Marius Tucă Show", pe mediafax.ro.





