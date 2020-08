Ştefan Dascălu: Dacă 95% din populaţie ar fi imunizată, epidemia ar dispărea

Ştefan Dascălu, cercetător român la Universitatea Oxford, explică în emisiunea ,,Marius Tucă Show “ evoluţia epidemiei de COVID-19 din România. Totodată, aceasta vorbeşte despre vaccinul dezvoltat la Oxford, susţinând faptul că teoriile conspirative apărute în jurul acestui virus apar dintr-o lipsă de informare corectă.

În acelaşi timp, cercetătorul susţine că măsurile restrictive luate repede de autorităţile din România au prevenit o suprasolicitare a sistemului nostru de sănătate.

Ştefan Dascălu despre vaccinul dezvoltat la Oxford

,,Are o abordare relativ ingenioasă. E un alt tip de virus, un virus de răceală comună cu care noi oamenii ne întâlnim constant. Virusul respectiv nu se poate replica în interiorul nostru. El intră în celule, produce acea proteină, ne alertează sistemul imunitar că are loc o infecţie. Acest lucru îi dă timp sistemului imunitar pentru a raspunde in faţa acelei proteine. Este practic un virus fals. Populaţia nu a mai fost expusă acestui virus. Asta înseamnă că ne suprasolicită sistemul imunitar. Cu ajutorul unui vaccin putem sa prevenim astfel de lucruri.“

Ştefan Dascălu: Termoscanarea, o procedură simplă şi utilă!

,,Când eşti bolnav unul din primele lucruri pe care le faci vrei să vezi dacă ai febră. Acest lucru poate fi măsurat. Este absolut inofensiv.“

T: Romania e altfel fata de celelalte tari?

S: In materie de boli infectioase, da. Fiecare tara are profilul ei unic. Noi avem o poveste destul de interesanta de spus.

Despre vaccinuri si conspiratie

S: Am sa va raspund cu o gluma. Cum se face ca oamenii care nu stiu sa scrie corect sunt tot aceia care stiu sa explice cum e cu 5G ul si cu vaccinuri? Foarte multi oameni care cred in astfel de lucruri nu sunt rau intentionati. Sunt lucrui complicate. Lucrez in domeniu si stiu complexitatea studiului unui vaccin. Sunt lucruri complicate. Lucrez in domeniu si stiu complexitatea studiului unui vaccin. Avem aceste studii. Sunt facute si dureaza foarte mult timp. Si motivul e acela al sigurantei. Nimeni nu doreste a pune pe piata tratamente sau vaccinuri care le pot face rost.

Despre vaccinul impotriva covid 19

S: Trebuie facuta distinctia intre vaccin si tratament. Momentan nu avem nimic specific cu care sa luptam. Tratamentele pe care le avem nu sunt specifice. Tratamentele aflate in dezvoltare au ca obieciv tratarea afectiunilor asociate covid intr-un mod specific. Odata ce un pacient a fost infectat primind acest tratament starea lui se va imbunatati. La un vaccin se urmareste acelasi lucru. Printr-un vaccin noi incercam sa "ne pacalim sistemul imunitar". In momentul cand noi am primit acest vaccin ne-am antrenat memoria sistemului imunitar.

T: Ce sanse avem in ceea ce priveste covid 19?

S: Este durata aceasta foarte lunga. Se doreste a se testa eficacitatea vaccinului. Sunt peste 80 de vaccinuri in diferite stadii de dezvoltare. Sunt in stadii clinice. Adica sunt testate pe un numar mare de pacienti.

Despre vaccinul dezvoltat la Oxford

