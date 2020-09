Victor Ponta, la ”Marius Tucă Show”: Nu există niciun obiectiv în afara alegerilor. Pandemia, zero / Adrian Năstase a fost un premier mai bun decât mine

Victor Ponta: E mai multa coruptie acum fata de acum 10 ani. Suntem in 2020. Domnul Iohannis e iubit de americani, de europeni. In Romania mai e o singura companie care produce medicamente, Antibiotice Iasi. Statul a ramas actionar majoritar.

Am avut o discuţie cu domnul Iohannis cand mi-a fost propus. Si l-am intrebat daca vrea la Interne sau la Finante. Si mi-a zis ca vrea vice prim ministru. Asa a fost discutia.

Marius Tucă: Ce facem cu zborurile?

Victor Ponta: Hotărârea de Guvern care a fost pe masa Guvernului a fost pe 28 să se suspende zoborurile în Italia, Franţa. N-avem zboruri. Cine dă banii pierduţi în toată perioada asta? Cine îi da? Noi îi dăm. Cine stă în carantină, o sa i se zică peste o lună că nu trebuia să stea

Marius Tucă: 80% din populatie sunt dspuşi să renunţe la drepturile pentru siguranţă.

Victor Ponta: E o chestiune mai veche in mentalitatea noastra. Avem o capacitate de supravietuire. E o problema ca nimeni nu i-a intrebat "cine ne da banii." Noua cine ne da banii? A fost o chestie putin ciudata.

Marius Tucă: Cum îndreptăm toată această stare de psihoză?

Victor Ponta: Această stare se potriveşte domnului Iohannis. Astea sunt valorile. Am fost la primărie la Sibiu. Nu era nimeni. Muzeu. Problema e că o ţară nu funcţionează aşa. O ţară nu se poate guverna ca o primărie micuţă într-un orăşel micuţ. Sunt mult prea multe probleme pe care tu trebuie să le tratezi. Noi avem 100 de câini la vreo 3 oi la stână şi ne mirăm că stâna e în faliment. Ciobanul e liniştit că nu mişcă nicio oaie. Zilele trecute a fost votată starea de alertă. E prima dată când la o chestie de acest gen nu vine prim ministrul. L-au trimis pe Raed Arafat.

Victor Ponta: În 30 de ani nu a existat să pice un ministru la comisie şi să îl pui din nou ministru. Eu stau în bancă în Parlament lângă cei de la USR. Voi de ce staţi şi nu faceţi nimic?

Marius Tucă: Spune-mi 3 miniştri pe care i-ai demite.

Eu cand am vazut cum a facut Orban Guvernul, am zis ca nu ii e frica de nimeni. Sunt singurul prim ministru din istorie care a lucrat cu 2 şefi de stat. Şi cu Basescu şi cu Iohannis. Am avut ocazia sa stau mult cu Emil Constantinescu. Adrian Nastase are un ascendent asupra mea si a fost mai bun decat mine ca prim ministru.

Victor Ponta: Il respect pe domnul Tariceanu. E unul din oamenii eleganti din politica.

Despre motiunea de cenzura - crezi ca e cazul sa se impuna?