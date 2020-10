Valentin Stan, exclusiv la „Marius Tucă Show”: COVID-19, cioclii apocaliptici

Invitat a fost analistul politic Valentin Stan, „omul cu laptopul”, într-o emisiune LIVE la ,,Marius Tucă Show”, pe mediafax.ro.

Valentin Stan: Să lămurim cine e de vina că ne merge prost.

Marius Tucă: Din cauza la popor.

Stan: Cică sunt unii care neagă existenţa coronavirusului. Noi suntem negaţionişti, conspiraţionişti. Eu şi tu, noi respectăm reglementările.

Tucă: Dacă nu le respectăm, eram de mult pe prima pagină.

S: Aceşti derbedei care ne conduc spun că unii neagă existenţa virusului. Alţii finanţează campanii pentru ca lumea să nu poarte mască. Trebuie să ai şi ceva mănă rusească la mijloc. Aici te încadrezi şi tu că eşti negaţionist.

T: Apropo de ce ai început să spui, de nerespectarea regulilor, noi vorbim de existenţa visurului şi ce face societatea românească, şi ce fac ăştia, care ne conduc.

S: Ia de la Ţurcan. Ai înţeles de ce se îmbolnăvesc oamenii? Din cauza unor politicieni iresponsabili. Ştiai că unii neagă existenţa virusului?

T: Nu, că am fost plecat.

S: Poţi să îmi spui care e unitatea de măsură a prostiei agresive? Haide cu imagini. Ei au uitat că atunci când virusul făcea plimbări pe planete ei făceau alegeri anticipate? Şi zice: imaginaţi-vă ce ar fi fost dacă s-ar fi întâmplat fix ce s-a întâmplat. Adică suntem nişte şmenari politici ieftini.

T: Unde ai găsit-o pe asta? E definiţia pandemiei.

S: Ar fi fost dezastru.

T: Ai idee de ce poartă masca la zece metri de ăştia?

S: De unde îi găsesc pe analfabeţii ăştia să îi pună miniştri? Ministrul mediului a transversat.

T: El a tranversat propria lui viaţă, degeaba până acum.

S: Ia cu combaterea, ca ţi-i arat pe toţi. Ţi se trage de la Turcia, care e ţară din lumea a treia. Eu sunt îndrăgostit de graiul moldovenesc, şi îi iubesc pe moldoveni. Ce să zic de ăsta? S-au dus la Iaşi cu fratili tău Neluţu, că ciuma roşie se tot câcâie să facă şi ei un spital, aşa că s-au gândit: hai să îi frăgezim pe ciuma roşie.

T: E ministrul tău ăsta.

S: Da, ministrul de ambiant. Ce auzi aici, s-au scurs doar câteva minute din viaţa acestui analfabet. Să ne lămurim cine sunt derbedeii care îşi bat joc de români în halul ăsta.

T: Eu am vrut să îl chem dpe Arafat ca să îl ia cu analfabeta.

S: Şi pe Arafat cine îl ia? Crezi că pot să plece împreună?

T: Legea carantinării o ştiu pe dinafară.

S: Să te învăţ ceva de la securitate. EU am spus mereu, presa este sacrosantă, nu contează de unde e, merită să aibă voce şi în ultimă instanţă decid romanii ce să asculte. Deci eu nu mă amestec în chestiile astea. Dar hai să mergeam la una din televiziunile securităţii, apropo de legea asta.

T: Securitatea mai are televiziuni?

S: Vorbim de lege privind instituirea de măsuri în situaţii de risc epidemiologic. O lege a securităţii, pentru poporul român de proşti. Această lege, cu care Iohannis ne-a spart capul în ultimele zile, securitatea însăşi punând puţină frână, această lege este gândită nu pentru COVID-19, ci pentru o perioadă nelimitată în aşa fel încât controlul să fie absolut, sistematic şi fară legătură cu vreo epidemie. Să îi prostim pe proşti şi să îi strângem şi mai bine în chingi. Nu putem lua fiecare paragraf din lege. Să începem cu o televiziune foarte pe linie de vipuşcă. Digi 24. Îţi dau şi numele acestei domnişoare, Andreea Bratu. Ea zice că legea e bună, şi că totul se poate contesta în instanţă.

S: Cazurile trebuie soluţionate de instanţă în maximm 24 de ore. Ce-i mizeria asta?

T: Securiştii sunt pe val. Pacientul are dreptul să refuze orice intervenţie medicală. Consimţământul pacientului e obligatoriu pentru orice intervenţii şi analize.

S: Aplicarea tratamentului se face prin monitorizare, care se face şi în lipsa consimţământului pacientului. Ai auzit ce cristalină era vocea fetei?

T: După care punem pe ăla care zice a a transversat. Securiştii nu puteau să citească şi ei din lege?

S: Rusia este ţara cu cele mai multe cazuri . Spune-mi, îl vezi pe Putin ? Are mască sau nu are ? Dă mâna cu veterani, care dintre ăştia are mască?

T: Nu.

S: Uite cum dă mâna cu ei . Uită-te la ăia, sunt persoane vulnerabile de 70 de ani. Are vreunu mască ? Nu. Uite cum îşi dau mâna fară mănuşi.

S : Ţi-am făcut o selecţie. Uite-l pe premierul Serghei. Îmi place parada. Hai să vedem ce urmează.

S : Ce fac ăştia cu masca ? Să vina Arafat, miliţia. Nu există. Vreau să îmi spui tu , unde e masca ? Unde sunt măştile , Arafat, miliţia, Nelu?! Ce fac ăştia aici, fară mască ?! De asta îi iubesc eu pe francezi . Un omagiu extraordinar pe care îl aduc acestor eroi . O să vezi că vor coborî în piaţă medici reali, nu actori.

S: Toţi aplaudă. Uite-i pe medici, nu au masca . Ce e asta ? Vezi... Şi acum pentru tine, poate învaţă şi ăştia de la Bucureşti . Uite acum cântă. Deci 99 la sută , ai auzit de unde vine hibridul . Ştii ce face guvernatorul de Georgia? A spus că nu trebuie să punem mască la oameni. Îi protejează pe patroni şi pe angajaţii lor.

S: Eu înţeleg de la Arafat că ăştia sunt nişte criminali. Adică Donald Trump şi alţii. Hai să mergem într-o ţară unde e democraţie.

T: Hai să precizăm că noi respectăm regulile.

S: Aşa e , dar nu putem accepta acest oprobiu . Nu trebuie să renunţăm la ideea de libertate.

T: În Anglia în spaţiile închise nu se poartă mască. Şi apoi vorbim cât de importantă este purtarea măştii. Francezii fac şi ei un sondaj . 15% se opun acestei măsuri. Oamneii se raportează într-un fel sau altul .

S: Hai să îţi arăt o situaţie în SUA. Uite ce spun: "noi nu suntem China". Deciziiile medicale la noi sunt băgate pe gât . Uite ce spune în videioclip. Ei recunosc virusul.

T: Este vorba despre Corsica. Fii atent. Obligă pasagerii să poarte măşti chirurgicale de pff1, pff 2 . Au băgat legi chirurgicale. Suntem singura ţară din lume care încă nu a deschis restaurantele, teatrele, cinematografele . De ce ne întrebam ce se întâmplă cu Romania?

T: Nu este sfârşitul lumii. Romania rămâne cum am stabilit: un califat taliban Covid 19.

S : Cu alergarea Orban-Iohannis. Măcar puneţi masca, dar l-ai văzut pe micul recrut?! Se duce Iohannis şi Orban la recepţie la ziua naţională. Vine Iohannis şi ţine un discurs. Americanul stă cu steagul şi Iohannis începe să vorbească. Spune primele fraze în limba engleza. Şi uite, micul recrut a vorbit în română. Îşi bat joc de ei.

S : Micuţul recrut se gândeşte că "m-a făcut ăsta ', vorbeşte în engleză. Acum îl invită şi pe recrut. Uită-te la recrut ce plocăneli face. Prim-ministrul României, uite-l. Se poate aşa ceva? Nu a putut mai mult. Hai să vedem replay-ul de la ziua naţională a Franţei. Uite-i cu măşti. Cu franceza nu prea le are domnul Iohannis. Uite-l . Acum te aşteptai să zică ceva. Vezi în ce pupitru l-au pus ? Acum vine micuţu recrut. Fii atent ce face micuţul.

T: Hai să trecem şi la subiectul nostru . Despre Covid

T : În Romania se dă numărul de spitalizări ? Se dă numărul de la Terapie Intensivă. Fac o scurtă paranteză. Dacă ar fi dat numărul internaţilor în spital nu ar mai fi fost reprezentativ. În ceea ce priveşte numărul total de infectaţi este imposibil .

S : Ai auzit de Cristian Oancea? Noi i-am apărat pe medici. Ăsta de la Timişoara, Oancea este transversat la combatere. Zice că sunt unii proşti.

S: Tu iţi dai seama ce a făcut securitatea din poporul ăsta ?!

T: Există un fel de ax. Din spatele fiecărei acţiuni apare o umbră. Pe caldarâm apare umbra.

S: Să le spunem oamenilor. Curtea Constituţională spune că trebuie să se dea alocaţiile din urmă.

S: Ştii ce a făcut Ciuma Roşie ? A spus : ”Nu dublaţi alocaţiile, vă măturăm guvernarea". Credeţi că preşedintele CCR o să iasă public ? Câţu spune că nu are finanţare. Ăştia care sunt în culpă, vor să fie şi alţii în culpă.