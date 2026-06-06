Am putea avea o iarnă total diferită de ultima: semnalul major apărut în atmosferă înainte de sezonul rece

O schimbare importantă are loc în atmosfera înaltă, iar efectele ei ar putea influența felul în care va arăta iarna 2026/2027 în Europa, inclusiv în România. Datele recente arată o inversare a vânturilor din stratosfera tropicală, fenomen cunoscut sub numele de QBO, în timp ce Pacificul tropical se încălzește rapid și se conturează un episod El Niño puternic.

Împreună cu vortexul polar, aceste fenomene formează un mecanism climatic care poate influența poziția jet streamului, circulația maselor de aer și traseul sistemelor de furtună în emisfera nordică. Practic, atmosfera începe deja să ofere indicii despre regiunile care ar putea avea parte de mai mult frig, mai multe ninsori sau, dimpotrivă, o iarnă mai blândă.

El Niño și QBO, doi factori-cheie pentru sezonul rece

QBO, sau Oscilația Cvasi-Bienală, descrie schimbarea periodică a direcției vânturilor din stratosfera tropicală. În prezent, datele indică dezvoltarea unei faze vestice, care ar urma să devină mai stabilă până la începutul iernii 2026/2027, relatează Severe Weather Europe.

În același timp, în Pacificul tropical se dezvoltă rapid un episod El Niño. Acesta este caracterizat de încălzirea apelor de la suprafața oceanului, fenomen care poate modifica circulația atmosferică la scară globală. Când El Niño se combină cu o anumită fază a QBO și cu starea vortexului polar, efectele pot ajunge până în Europa.

Ce semnal apare pentru Europa

Pentru Europa, combinația dintre El Niño și faza vestică a QBO este importantă. Analizele anilor trecuți arată că, în astfel de ierni, temperaturile tind să fie mai ridicate pe o parte semnificativă a continentului, comparativ cu iernile El Niño în care QBO se află în fază estică.

Această diferență este legată de modul în care se organizează presiunea atmosferică deasupra Atlanticului și Europei. O fază vestică a QBO poate favoriza o circulație atlantică mai activă, aducând mase de aer mai blând dinspre vestul continentului.

Ninsorile ar putea fi împinse mai spre nord

În ceea ce privește ninsorile, semnalul pentru Europa indică o distribuție neuniformă. În scenariile El Niño cu QBO vestic, zăpada tinde să fie mai favorizată în nordul, nord-vestul și nord-centrul Europei, inclusiv în zone aflate la nord de Alpi.

În schimb, sudul, sud-estul și sud-vestul Europei pot avea un potențial mai redus pentru ninsori extinse, în special din cauza accesului mai limitat la aer rece. Acest detaliu este important și pentru România, aflată în sud-estul continentului.

Ce ar putea însemna pentru România

Pentru România, semnalul actual sugerează prudență în așteptările privind o iarnă foarte rece și bogată în zăpadă. Dacă tiparul El Niño și QBO vestic se confirmă, sud-estul Europei ar putea avea mai puține episoade de ninsoare extinsă, mai ales în zonele joase.

Asta nu înseamnă însă că România va avea o iarnă lipsită de episoade severe. Țara noastră se află într-o zonă în care vremea de iarnă poate fi influențată rapid de coborârile de aer rece dinspre nord sau nord-est, dar și de formarea unor sisteme de presiune în zona Mării Negre și a Balcanilor.

Carpații rămân zona cu cel mai mare potențial de ninsoare

Chiar și într-un sezon cu temperaturi peste normal, zonele montane rămân cele mai expuse la episoade de ninsoare. Carpații pot beneficia de răciri temporare și de precipitații solide, mai ales atunci când circulația atmosferică permite pătrunderea aerului rece spre Europa Centrală și de Est.

În schimb, în sudul, estul și vestul țării, scenariul general ar putea aduce mai multe alternanțe între perioade blânde, ploi și episoade scurte de răcire, decât o iarnă constant geroasă.

Vortexul polar poate schimba rapid scenariul

Un rol decisiv îl va avea vortexul polar. Dacă acesta rămâne puternic, aerul rece arctic va fi ținut mai bine în zona polară, iar Europa poate avea o iarnă mai blândă. Dacă vortexul polar se slăbește sau este perturbat, aerul rece poate coborî spre latitudini medii.

Într-un astfel de scenariu, România ar putea trece rapid de la vreme neobișnuit de caldă la episoade de ger, viscol și ninsoare. De aceea, chiar dacă semnalul general pare mai blând pentru sud-estul Europei, riscul unor episoade intense de iarnă nu poate fi exclus.

Prognozele sezoniere arată tendințe, nu vremea exactă

Prognozele sezoniere nu pot spune exact cum va fi vremea într-o anumită zi sau într-un anumit oraș. Ele indică tendințe mari, la scară continentală, pe baza unor factori precum El Niño, QBO, jet streamul și vortexul polar.