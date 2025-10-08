Apele Române anunță depășirea cotei de pericol în județul Constanța

Ploile abundente din ultimele 24 de ore au provocat o creștere alarmantă a nivelurilor râurilor din județul Constanța, unde s-au înregistrat depășiri ale cotelor de pericol la două stații hidrometrice — Cheia, pe râul Casimcea, și Băltăgești, pe valea Dunărea.

„Avem în teren 100 de angajați ai Apelor Române și 19 utilaje grele, mobilizate în județul Constanța, pentru supravegherea barajelor, curățarea rigolelor și intervenții punctuale acolo unde nivelurile apelor continuă să crească”, se arată într-un comunicat al Administrației Naționale „Apele Române”.

Pe lângă cele două puncte critice, mai multe stații hidrometrice din județ — Nuntași, Baia și Biruința — au depășit cotele de atenție, iar în ultimele ore s-au înregistrat cantități de precipitații record: 140 l/mp la Băltăgești, 127,2 l/mp la Topalu și 120 l/mp la Mihail Kogălniceanu.

Situația în Capitală

În Capitală, debitul maxim al Dâmboviței a fost tranzitat în siguranță prin casetă, fără a intra sub presiune. Apa Nova București a raportat un debit tranzitat de 110–120 mc/s, față de 3 mc/s cât are râul Dâmbovița la intrarea în Lacul Morii.

„Caseta a fost la limită, dar nu a intrat în presiune. Din informațiile pe care le avem la această oră de la Apa Nova București, s-au tranzitat prin casetă debite de cca 110-120 mc/s (colectate de reteaua de canalizare de pe întreaga suprafață a Bucureștiului, față de 3 mc/s cât a avut râul Dâmbovița la intrarea în Lacul Morii. Peste acest debit, canalizarea intră sub presiune și capacele încep să refuleze pe străzi. Pentru zona planșeului Unirii, nu au fost probleme cu tranzitarea debitelor la suprafață, constructorul a menținut batardoul instalat”, au transmis reprezentanții Apelor Române.

Deși în sudul Bucureștiului și în județul Giurgiu s-au înregistrat cantități de până la 100 l/mp, nu au fost semnalate probleme majore. În acumularea Dridu s-au strâns aproximativ 4 milioane de metri cubi de apă, iar pe Mostiștea s-au observat doar ușoare creșteri ale nivelurilor.

Apele Române continuă monitorizarea zonelor aflate sub cod roșu hidrologic în județele Constanța și Tulcea. Conform prognozelor, avertizarea roșie va fi retrogradată la cod portocaliu după ora 15:00.