Cod Galben de vânt în mai multe zone din județul Tulcea

Meteorologii au emis o nouă avertizare de Cod Galben de vânt, valabilă de sâmbătă, de la ora 23:00, până duminică dimineață la ora 2:00.
Daiana Rob
06 dec. 2025, 23:46, Știrile zilei

Avertizarea emisă de ANM vizează intensificări locale, cu viteze la rafală de 50…60 km/h.

Vizată este zona continentală a județului Tulcea, respectiv orașul Tulcea, dar și localitățile: Măcin, Babadag, Sarichioi, Isaccea, Jijila, Greci, Baia, Niculițel, Topolog, Luncavița, Somova, Cerna, Carcaliu, Turcoaia,
Frecăței, Mihail Kogălniceanu, Casimcea, Slava Cercheză, Nalbant, Dăeni, Mihai Bravu, Ceamurlia de Jos, Izvoarele, Stejaru, Nufăru, Ostrov, Văcăreni, Ciucurova, Peceneaga, Dorobanțu, Beidaud, Horia, Valea Teilor, Hamcearca, Grindu, Smârdan, I.C. Brătianu și Ceatalchioi.

De asemenea sunt vizate și localități din Delta Dunării precum Sarichioi, Jurilovca, Valea Nucarilor, Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia, Ceamurlia de Jos, Nufăru, Beștepe, Crișan, C.A. Rosetti, Maliuc și Pardina;

