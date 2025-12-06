Cod Galben de vânt în mai multe zone din județul Tulcea

Avertizarea emisă de ANM vizează intensificări locale, cu viteze la rafală de 50…60 km/h.

Vizată este zona continentală a județului Tulcea, respectiv orașul Tulcea, dar și localitățile: Măcin, Babadag, Sarichioi, Isaccea, Jijila, Greci, Baia, Niculițel, Topolog, Luncavița, Somova, Cerna, Carcaliu, Turcoaia,

Frecăței, Mihail Kogălniceanu, Casimcea, Slava Cercheză, Nalbant, Dăeni, Mihai Bravu, Ceamurlia de Jos, Izvoarele, Stejaru, Nufăru, Ostrov, Văcăreni, Ciucurova, Peceneaga, Dorobanțu, Beidaud, Horia, Valea Teilor, Hamcearca, Grindu, Smârdan, I.C. Brătianu și Ceatalchioi.

De asemenea sunt vizate și localități din Delta Dunării precum Sarichioi, Jurilovca, Valea Nucarilor, Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia, Ceamurlia de Jos, Nufăru, Beștepe, Crișan, C.A. Rosetti, Maliuc și Pardina;