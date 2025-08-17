Prima pagină » Meteo » Cod portocaliu de averse torențiale în județul Maramureș

Cod portocaliu de averse torențiale în județul Maramureș

Județul Maramureș va fi duminică sub cod portocaliu de averse torențiale până la ora 14:15, cu ploi puternice, descărcări electrice, vânt intens și grindină.
Cod portocaliu de averse torențiale în județul Maramureș
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Berk Ozkan / Anadolu Agency
Radu Mocanu
17 aug. 2025, 13:39, Știrile zilei

Duminică, județul Maramureș va fi sub incidența unei avertizări cod portocaliu de averse torențiale, până la ora 14:15, potrivit unei informări emise de Administrația Națională de Meteorologie.

În intervalul vizat sunt așteptate averse torențiale care pot acumula 20–30 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50–55 km/h și căderi de grindină de mici dimensiuni, de până la 2 cm.

Meteorologii precizează că în ultima oră, în zona avertizată, s-au înregistrat deja cantități de precipitații cuprinse între 20 și 25 l/mp.