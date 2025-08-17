Cod portocaliu de averse torențiale în județul Maramureș

Duminică, județul Maramureș va fi sub incidența unei avertizări cod portocaliu de averse torențiale, până la ora 14:15, potrivit unei informări emise de Administrația Națională de Meteorologie.

În intervalul vizat sunt așteptate averse torențiale care pot acumula 20–30 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50–55 km/h și căderi de grindină de mici dimensiuni, de până la 2 cm.

Meteorologii precizează că în ultima oră, în zona avertizată, s-au înregistrat deja cantități de precipitații cuprinse între 20 și 25 l/mp.