METEO. Un val de aer polar din Rusia schimbă vremea în România. Precipitații abundente și temperaturi sub normalul perioadei

Ploile vor cuprinde aproape toată țara, iar la munte sunt prognozate lapoviță și ninsori. Temperaturile vor rămâne sub normalul perioadei până spre jumătatea lunii.

Ploile se extind în aproape toată țara, iar la munte sunt prognozate lapoviță și ninsori, cu posibilitatea formării unui strat de zăpadă la altitudini mari.

Temperaturile vor rămâne sub media specifică începutului de octombrie până spre jumătatea lunii, potrivit meteorologilor.

Mihai Timu, specialist ANM, a declarat pentru Digi24 că „precipitațiile sunt în extindere, vor veni local în majoritatea regiunilor, iar luni vor ocupa cam toată țara”.

În Transilvania și în zonele montane, cantitățile de apă vor fi mai însemnate, putând ajunge pe alocuri la 15 l/m².

Totodată, circulația aerului se va reorienta dinspre nord-est, aducând mase de aer rece, de origine polară, dinspre Câmpia Rusă, ceea ce va determina o răcire accentuată mai ales la altitudini de peste 1.800 de metri.

„Luni spre marți ne așteptăm și la lapoviță și ninsori și este posibil să se depună un strat de câțiva centimetri, mai ales în jumătatea de nord a Carpaților Orientali”, a precizat meteorologul.

Temperaturile vor continua să fie mai coborâte decât valorile normale până în jurul datei de 8–10 octombrie.