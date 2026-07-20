Pământul intră în cea mai critică fază a dezechilibrului climatic

Secretarul general al Organizației Meteorologice Mondiale (OMM), Celeste Saulo, a emis cel mai grav avertisment de până acum: planeta a intrat în cea mai dezechilibrată fază climatică din istoria sa, potrivit publicației merca2. Dezechilibrul energetic a atins niveluri record, alimentat de acumularea fără precedent de gaze cu efect de seră, iar sistemele meteorologice globale prezintă perturbări profunde care anulează orice tipare cunoscute.

Raportul, publicat în luna iulie, atribuie această criză activității umane, arderea combustibililor fosili, defrișările masive și industrializarea intensivă care a perturbat echilibrul termic natural al planetei. „Ritmul schimbărilor climatice depășește cele mai pesimiste estimări ale noastre”, a declarat Saulo la lansarea raportului. Oceanele absorb mai multă căldură decât pot disipa, iar atmosfera răspunde cu valuri de căldură prelungite, secete și furtuni de o violență fără precedent.

Excesul de energie încălzește oceanele

Oamenii de știință ai OMM măsoară dezechilibrul energetic al Pământului ca diferența dintre radiația solară de intrare și cea de ieșire. De la Revoluția Industrială, acest echilibru s-a înclinat periculos. Acum, potrivit raportului, Pământul reține o cantitate fără precedent de energie în exces, o supraîncărcare termică dublă față de cea înregistrată în urmă cu doar două decenii.

Acest exces de energie încălzește oceanele – care au absorbit deja peste 90% din excesul de căldură – dilată apa și contribuie la creșterea nivelului mării. „Am trecut de la o febră sporadică la o febră cronică”, a explicat Saulo.

Acumularea de dioxid de carbon, metan și oxid de azot în atmosferă este fără precedent în ultimele milioane de ani, iar concentrația principalelor gaze cu efect de seră depășește deja orice prag de stabilitate climatică din Holocen, perioadă în care civilizația umană a înflorit.