Vreme capricioasă în Capitală. ANM anunță ploi și temperaturi de până la 19 grade

Temperaturile cresc ușor, dar apar ploile

Începând de duminică, ora 10:00, până luni, ora 09:00, valorile termice vor fi în ușoară creștere și se vor apropia de cele normale pentru această perioadă.

Temperatura maximă va fi de 16-17 grade, iar cea minimă de 8-9 grade.

Cerul va fi temporar noros și, mai ales seara și noaptea, va ploua slab, fiind estimate cantități de apă de 1-3 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat.

Ploile continuă, cu temperaturi de până la 19 grade

Începând de luni, ora 09:00, până marți, ora 02:00, temperaturile se vor situa în jurul valorilor specifice perioadei, cu o maximă de 18-19 grade.

Cerul va avea înnorări și trecător va ploua slab. Cantitățile de apă vor fi de 2-5 l/mp, iar izolat pot depăși 8 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat.

Potrivit ANM, pentru București nu sunt în vigoare informări, atenționări sau avertizări meteorologice în intervalul duminică, ora 10:00 – marți, ora 02:00.