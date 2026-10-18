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Vreme capricioasă în Capitală. ANM anunță ploi și temperaturi de până la 19 grade

Vremea se încălzește ușor în București, însă ploile își vor face apariția în următoarele zile. Meteorologii anunță temperaturi de până la 19 grade și precipitații slabe, în special seara și noaptea.
Vreme capricioasă în Capitală. ANM anunță ploi și temperaturi de până la 19 grade
Sursa foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
18 oct. 2026, 10:32, Știrile zilei
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Temperaturile cresc ușor, dar apar ploile

Începând de duminică, ora 10:00, până luni, ora 09:00, valorile termice vor fi în ușoară creștere și se vor apropia de cele normale pentru această perioadă.

Temperatura maximă va fi de 16-17 grade, iar cea minimă de 8-9 grade.

Cerul va fi temporar noros și, mai ales seara și noaptea, va ploua slab, fiind estimate cantități de apă de 1-3 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat.

Ploile continuă, cu temperaturi de până la 19 grade

Începând de luni, ora 09:00, până marți, ora 02:00, temperaturile se vor situa în jurul valorilor specifice perioadei, cu o maximă de 18-19 grade.

Cerul va avea înnorări și trecător va ploua slab. Cantitățile de apă vor fi de 2-5 l/mp, iar izolat pot depăși 8 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat.

Potrivit ANM, pentru București nu sunt în vigoare informări, atenționări sau avertizări meteorologice în intervalul duminică, ora 10:00 – marți, ora 02:00.

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