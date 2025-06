Ion Cristoiu: Operațiunea Forțarea PSD să intre la guvernare în orice condiții, inclusiv în condiții umilitoare. Se vrea un Guvern dominat de Alianța PDL- USR, condusă de Ilie Bolojan, cu un PSD asigurînd majoritatea fără a avea însă un cuvînt de spus

O declaraţie recentă a lui Sorin Grindeanu a stărit în nedumeriri, deoarece mulţi nu au înţeles ce l-a apucat pe preşedintele intermar al partidului. Sorin Grinteanu a declarat că nimeni nu va face ordine în PSD, în afara membrilor PSD. Şi, repet, mulţi s-au întrebat ce vrea să spună.

Sorin Grinteanu se referă la o vastă operaţiune dusă, la ora actuală, de sistem, de aripa băsistă din PNL, condusă de Ilie Bolojan, pentru că PNL-ul e împărţit în două. Este aripa care l-a votat pe Crin Antonescu, tradiţionalul PNL, şi aripa pedelistă care l-a votat pe Nicuşor Dan şi l-a boicotat pentru turul al doilea pe Crin Antonescu. Se adaug liderii USR în această operaţiune şi, desigur, presa sistemului.

Cine urmăreşte cu atenţie mişcările din politică şi de presă va constata un atac la adresa PSD, că PSD blochează formarea noului guvern, că are pretenţii prea mari, că de fapt PSD a fost înfrânt în alegerile prezidenţiale deoarece candidatul PSD, Crin Antonescu, a fost învins, deoarece Crin Antonescu a fost candidatul PNL. E drept că al aripii – să spunem, Helvig – aripa tradiţională, PNL-ul ăla din 90, pentru că PNL-ul de acum e alcătuit din pedelişti, adică băsiştii, ce vreţi dumneavoastră, bolojenişti, deci aripă condusă de Ilie Bolojan, şi, desigur, că s-ar vrea un guvern care să ducă o politică penalisto-pedelisto-useristă, băsisto-useristă, cu toate caracteristicile, refacerea binomului SRI-DNA, visul nostalgiei băsiştilor din PNL şi a useriştilor şi, evident, pentru formarea acestui guvern trebuie neaparat să triumfe aripa, gruparea băsisto-useristă: hai să zicem băsistă, pentru că useriştii sunt şi ei un fel de băsişti din punctul de vedere al folosirii justiţiei pentru răfueli politice, şi marea problemă pentru ca ei să conducă ţara, adică PDL plus USR, este majoritatea pe care o are PSD-ul. Ca număr de parlamentari, această majoritate a crescut prin venirea parlamentarilor lui Şoşoacă.

Şi, sigur, PSD-ul vrea să intre la guvernare, dar nu în orice condiţie, nu în condiţiile impuse de gruparea, să zic, coaliţia PDL-USR de guvernare, care deja s-a constituit, bănuiesc că la ea se lipeşte şi UDMR, doar că această coaliţie este sub autoprotecţia lui Nicuşor Dan. Nu e uşor pentru PSD să reziste acestei operaţiuni. Există multe cozi de topor şi în PSD, să ne amintim de acel amărât primar de Buzău, Constantin Toma, care nu i-a mai tăcut gura cerând să fie, cu orice preţ, să vină PSD la guvernare, deoarece el, Toma, Băluţă, Fifor, câteva, adică cozi de topor ale sistemului, bănuiesc că şi şantajaţi cu dosare, care spun, dom’le, PSD trebuie să vină, să meargă la guvernare în orice condiţie, să asigure majoritatea unei guvernări PDL-USR.

Şi este destul de greu pentru conducerea actuală a PSD să facă faţă acestei campanii, care, repet, urmăreşte o guvernare în care PSD să intre în orice condiţii.