Ion Cristoiu: Un Guvern care sfidează voința electoratului, deoarece e dominat de USR ( doar 12% la parlamentare) și REPER ( partid dispărut după ce n-a intrat în parlament)

„Dacian Cioloș este, sau era, președintele unui partid, numit REPER, este un partid care nu a obținut niciun loc în Parlament la alegerile de la 1 decembrie. Practic, acest partid nu există.Cu toate acestea, potrivit unui text difuzat de Dacian Cioloș pe Facebook, în noul guvern REPER are o pondere însemnată în materie de miniștri. Domnul Dacian Cioloș și-a revendicat, sigur, pe Dragoș Pâslaru, care reprezintă un paradox în istoria politică a României, în sensul că un partid precum PNL a ales un ministru important de la un alt partid, neparlamentar. Tot domnul Cioloș i-a revendicat pe Oana Țoiu, a zis că o știe bine, a lucrat cu ea, și cred că și pe celălalt ministru USR”, spune Ion Cristoiu.

El agfirmă că., din punct de vedere al structurii, acest guvern „sfidează voința populară”.

„Orientarea guvernului este progresistă, bruxeleză, macronistă, Progresistă la modul absolut. Domină USR, care a avut la alegeri 13%, din PNL, care a avut 13%, domină ramura pedelisto-Bolojan, de fapt ramura useristă, cum ar veni, pentru că Ilie Bolojan este un userist de marcă, și avem și UDMR. Deci, să zicem, 13 plus 13 plus, hai să spunem, sunt 32% au obținut la alegerile parlamentare partea aceasta progresistă plus prepar. Deci 32% din electorat domină, în ora actuală, acest guvern. În alegerile parlamentare de la 1 decembrie, PSD a avut 22%, cu aproximație, AUR 18%, SOS 7%, POT 7%, considerând că AUR, SOS, POT, chiar dacă se zice că sunt adversare ale PSD, sunt în aceeași parte aspectului politic, mai spre naționalism, spre suferanism, avem 54%. Deci 54% din electorat este sfidat pentru că domină, este un guvern userist. Este o sfidare electoratului și de punctul de vedere al alegerilor prezidențiale. Diferența a fost foarte mică între Nicușor Dan, reprezentantul progresismului, macronismului, bruxelismului și lui Zelenski în România și candidatul AUR, care a fost candidatul suveranist”, adaugă publicistul.

Ion Cristoiu menționează că există „o falsificare a voinței electoratului și prin faptul că acum în CSAT, care este un organism prezidențial, până la urmă, domină USR”.

„Deci avem una dintre cele mai mari sfidări ale voinței electorale într-o țară. 54% din electorat este împins în plan secund, PSD în plan secund, chiar dacă, vezi, doamne, rotativă, până o fi rotativă, domină însă USR, un partid care, ia să vedem cât a câștigat… Deci la Senat, a avut 12,26% și la Camera Deputatilor a avut 12,40%. Deci partidul de pe locul 4 este ceva asemănător guvernului Goga, instaurat de maiestatea sa Carol al II-lea care, după alegerile din 1937, tot pentru a pune capăt extremismului, a pus pe Goga. Deci, de fapt, avem un guvern USR, care nu exprimă voința electoratului. La ele se adăugă gura mare a lui Kelemen Humlor. Nu înțeleg încă o dată. Deci, dintre toate aceste partide, UDMR-ul mereu are 6,33%. Deci, este clar că avem un guvern care stridează voința electoratului”, încheie Cristoiu.