108 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Premierul Moldovei: Sărbătorim și un prezent în care malurile Prutului sunt tot mai aproape

„Sărbătorim azi 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Sărbătorim și un prezent în care malurile Prutului sunt tot mai aproape – prin proiecte care schimbă viața fiecărui cetățean – de la grădinițe moderne și poduri ce ne conectează fizic, până la sprijinul necondiționat în parcursul nostru european”, a transmis pe Facebook premierul de la Chișinău.

Alexandru Munteanu arată că România rămâne cel mai statornic și de încredere partener al Republicii Moldova.

„Vorbim aceeași limbă, împărtășim aceleași valori și tradiții și construim împreună un viitor în pace și prosperitate. Cea mai înălțătoare formă de a onora Ziua Unirii Basarabiei cu România este să continuăm munca începută: să fortificăm relațiile noastre economice, să asigurăm independența energetică a țării și să ne asigurăm că viitorul copiilor noștri este unul al libertății, într-o familie europeană unită. Pentru cei care doresc să descopere mai multe documente din acea perioadă, vă invit să consultați online dosarele din Fondul Sfatul Țării, disponibile pe https://arhiva.gov.md/fondul-727-sfatul-tarii-1917-1932/”, scrie șeful Guvernului de la Chișinău.

El transmite „La mulți ani” tuturor celor care simt și trăiesc românește pe ambele maluri ale Prutului.