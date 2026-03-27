Prima pagină » Politic » 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Premierul Moldovei: Sărbătorim și un prezent în care malurile Prutului sunt tot mai aproape

108 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Premierul Moldovei: Sărbătorim și un prezent în care malurile Prutului sunt tot mai aproape

„Sărbătorim și un prezent în care malurile Prutului sunt tot mai aproape”, transmite premierul republicii Moldova Alexandru Munteanu, vineri, când se împlinesc 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România.
108 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Premierul Moldovei: Sărbătorim și un prezent în care malurile Prutului sunt tot mai aproape
Foto: Facebook/Guvernul Republicii Moldova
Cosmin Pirv
27 mart. 2026, 10:48, Politic

„Sărbătorim azi 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Sărbătorim și un prezent în care malurile Prutului sunt tot mai aproape – prin proiecte care schimbă viața fiecărui cetățean – de la grădinițe moderne și poduri ce ne conectează fizic, până la sprijinul necondiționat în parcursul nostru european”, a transmis pe Facebook premierul de la Chișinău.

Alexandru Munteanu arată că România rămâne cel mai statornic și de încredere partener al Republicii Moldova.

„Vorbim aceeași limbă, împărtășim aceleași valori și tradiții și construim împreună un viitor în pace și prosperitate. Cea mai înălțătoare formă de a onora Ziua Unirii Basarabiei cu România este să continuăm munca începută: să fortificăm relațiile noastre economice, să asigurăm independența energetică a țării și să ne asigurăm că viitorul copiilor noștri este unul al libertății, într-o familie europeană unită. Pentru cei care doresc să descopere mai multe documente din acea perioadă, vă invit să consultați online dosarele din Fondul Sfatul Țării, disponibile pe https://arhiva.gov.md/fondul-727-sfatul-tarii-1917-1932/”, scrie șeful Guvernului de la Chișinău.

El transmite „La mulți ani” tuturor celor care simt și trăiesc românește pe ambele maluri ale Prutului.

Recomandarea video

Războiul din Iran ar putea deveni furtuna perfectă pentru petrodolar
G4Media
Se apropie sfârșitul schimbătorului de viteze. Când este preconizat să dispară mașinile cu transmisie manuală
Gandul
Vortex polar. Începând de mâine, ninge 8 zile la rând în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele afectate
Cancan
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
Prosport
O firmă mufată politic livrează mâncarea bolnavilor din Spitalul Județean Tulcea. ANPC spune că funcționează fără autorizație
Libertatea
Ibuprofen pentru copii retras de pe piață! La ce trebuie să fie atenți părinții?
CSID
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului
Promotor