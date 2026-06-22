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Abrudean: Vom reforma PNL până la capăt, începe evaluarea filialelor, nu va fi o vânătoare de vrăjitoare

Reforma internă din PNL va merge până la capăt, spune la RFI șeful Senatului, Mircea Abrudean. Vicepreședintele formațiunii declară că partidul a ieșit întărit din Congresul de duminică.
Abrudean: Vom reforma PNL până la capăt, începe evaluarea filialelor, nu va fi o vânătoare de vrăjitoare
Gabriel Pecheanu
22 iun. 2026, 12:51, Politic
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Mircea Abrudean afirmă că PNL „arată foarte bine, arată așa cum ar fi trebuit să arate de multă vreme”.

„A fost un Congres extraordinar foarte bun, cred că unul dintre cele mai bune Congrese la care am participat și sunt de 24 de ani în PNL”, adaugă el.

Vicepreședintele PNL spune că reforma partidului va merge până la capăt.

„Suntem pregătiți să reformăm partidul până la capăt (…). Evaluarea tuturor filialelor care începând de ieri au devenit interimare se va face de către Biroul Permanent Național, conform prevederilor statutare și bineînțeles că vom fi foarte atenți la tot ceea ce înseamnă păstrarea liniilor stabilite prin hotărârile Congresului și prin moțiunea câștigătoare a lui Ilie Bolojan (…). Nu o să ne propunem o vânătoare de vrăjitoare, că nu asta își propune noua conducere a PNL, ci de a alinia tot ceea ce se întâmplă, inclusiv în filialele partidului, cu hotărârile Congresului”, spune Abrudean.

”Un val extraordinar de oameni care vor să se înscrie în PNL”

Mircea Abrudean susține că există „un val de oameni” care vor să se înscrie în PNL.

„E important de spus, în ultima perioadă, am constatat un val extraordinar de oameni care vor să se înscrie în PNL, ceea ce nu am mai întâlnit de foarte, foarte mult timp, mai ales tineri”.
Întrebat dacă PNL nu a fost totuși fragilizat de ultimele atacuri, liberalul a răspuns: ”Cu siguranță, partidul a fost fragilizat, cu siguranță că a fost un atac concertat la PNL și din exterior și din interior, dar toată această situație, toată această manevră, să-i spunem, nu a făcut decât să-i scoată la iveală pe cei care nu-și doresc să continue în linia corectă a PNL, ci vor să meargă mai departe cu PSD sau cu alte orientări pe care le au și cei care își doresc cu adevărat ca acest partid să continue pe direcția corectă”, încheie Abrudean.

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