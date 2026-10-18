„400 de milioane de euro pe lună dobândă” la SAFE? Mihai Jurca face calculul

„Contractele SAFE s-au semnat pe baza aprobării CSAT, a Parlamentului și au fost făcute de fiecare minister în parte, pe baza regulamentului SAFE și a legilor noastre. Să fie verificate – nicio problemă. Transparența e în interesul programului, nu împotriva lui”, a postat Mihai Jurca.

„Pentru prima dată, contractele pentru echipamente militare sunt dublate de acorduri de cooperare industrială, care aduc obligații și penalități pentru producători dacă nu produc în România sau nu folosesc furnizori români într-un procent stabilit. Nu e o promisiune politică – e o clauză contractuală, cu penalități la neîndeplinire. Mașina de luptă a infanteriei va fi produsă în proporție de 40% în România. Navele pentru marină se construiesc integral în România, în șantier românesc. Acesta este exact mecanismul care ține banii în economia românească. Cine invocă Polonia ar trebui să știe că banii rămân acasă datorită acestor clauze, nu datorită discursurilor.

Și, fiindcă tot s-au aruncat cifre: „400 de milioane de euro pe lună dobândă” ar însemna 4,8 miliarde pe an, la un împrumut de circa 16,68 miliarde – adică o dobândă de aproape 29% pe an. NU există așa ceva la niciun împrumut european garantat de stat. Rata e de maximum 3% și perioada de grație de 10 ani. Calculele bat tot timpul gargara politică și minciunile aruncate fără nicio jenă.

Șantierul Mangalia s-a vândut de la o firmă privată la alta, printr-o procedură aprobată de judecătorie. Întrebarea reală nu este cine a cumpărat acum, din bani privați, un șantier aflat în faliment ca să construiască nave pentru armata română – ci cum a ajuns acel șantier în faliment, pe vremea unei asocieri păguboase pentru statul român și pentru angajați. Șantierul e în faliment, iar oamenii nu mai au unde munci. E rău că cineva își asumă relansarea lui? Sau deranjează că se face fără intermediari?

Iar acum întrebarea pe care PSD o ocolește: după ce a atacat SAFE din toate părțile, ce va face cu cele aproape 20 de miliarde de euro pe care Comisia le mai are disponibile pentru SAFE?

Ne trebuie sisteme anti-dronă și apărare antiaeriană?

Ne trebuie autostrăzi care pot fi și coridoare militare?

Ați asumat creșterea procentului din PIB pentru apărare — de unde vin banii, oare nu sunt buni banii ieftini din SAFE?

Aliații americani și europeni ne cer să ne întărim apărarea, nu să o blocăm. Noi am adus banii și clauzele care țin producția în țară. Rămâne o singură întrebare: PSD ce aduce?”, a adăugat Mihai Jurca.

Prin SAFE, România beneficiază de o alocare de 16,68 miliarde de euro pentru echipamente militare și cu utilizare duală.