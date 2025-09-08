A început exproprierea terenurilor pentru cinci parcări rezidențiale în zona Mihai Bravu

„Așa cum am promis, am început procedura de expropriere pentru parcări rezidențiale în zona Mihai Bravu. Vom construi în zonă 5 parcări rezidențiale supraetajate și la sol. Așa trebuiau gestionate lucrurile de Primăria Capitalei de la bun început. Nu prin măsuri intempestive și amenzi fără alternative – ceea ce s-a întâmplat și la Iancului, și pe Chișinău”, a postat pe Facebook primarul Rareș Hopincă.

Potrivit acestuia, începe construirea unor parcări rezidențiale noi în zona Mihai Bravu, una dintre cele mai dificile și mai pline de provocări din acest punct de vedere.

„Am semnat referatele pentru proiectare, pentru exproprierea unor terenuri, după cum urmează:

Șos. Mihai Bravu 115 – 440 mp

Șos. Mihai Bravu 119A – 1239 mp

Șos. Mihai Bravu 174 (Țepeș Vodă 157) – 584 mp

Str. Matei Voievod 113 (2 loturi) – 1079 mp

Str. Matei Voievod 125A – 273 mp

Aleea Lungulețu 4 – 433 mp.

„Avem și soluția pentru parcări rezidențiale moderne și mai încăpătoare: acolo unde terenul ne va permite, le construim supraetajat, pe structură metalică. Eficiență maximă la un cost minim. Știu cât de greu vă este, fie că sunteți șoferi sau pietoni, să gestionați problema lipsei locurilor de parcare. De aceea, consider că acesta este un pas foarte important și mai mult decât necesar nu doar pentru zona Mihai Bravu, dar pentru întregul Sector 2. Pentru că vorbim de un plan amplu, dificil dar fezabil, care vizează mai multe cartiere”, adaugă primarul.