Ultimul etaj al noului Spital de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” este deja finalizat, spune Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, publică, vineri, pe Facebook, imagini de pe șantierul noului Spital de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”. Ministrul spune că lucrările avansează excelent: „ultimul etaj este deja finalizat, iar în prezent se lucrează la amenajările interioare și la pregătirea pentru dotarea cu echipamente medicale moderne”.

„Anul viitor, acest spital va fi dat în folosință – un pas concret spre un sistem medical mai sigur, mai modern și mai apropiat de oameni”, spune Rogobete.

Acesta este un proiect coordonat de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.

„Am încredere în Daniel Băluță și aștept ca împreună să demarăm noul proiect de spital, tot în Sectorul 4 – un spital așteptat nu doar de București, ci de întreaga Românie. Medicii și asistentele merită spitale moderne. Pacienții merită îngrijire sigură, cu aparatură de ultimă generație. Continuăm să construim, cu determinare și responsabilitate, o Românie a faptelor, în care sănătatea este prioritate, nu promisiune. Încrederea ne face bine”, spune Rogobete, pe Facebook.