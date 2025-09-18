Administrația centrală se poate restructura prin voința premierului și a miniștrilor. Altfel e „marketing politic”, spune Câciu

Potrivit datelor MFP, în iulie 2025 existau 618.711 posturi ocupate, finanțate integral de la bugetul de stat, cu doar 253 mai multe decât în iunie, spune Câciu.

„Administrația centrală se poate restructura prin voința primului ministru și a miniștrilor. Nu trebuie nici asumări de răspundere prin Parlament, nici legi schimbate. Trebuie doar reorganizări/restructurări aprobate prin Hotărâri de Guvern sau OUG-uri”, a subliniat Câciu.

Fostul ministru critică totodată concentrarea pe reducerea posturilor în administrațiile locale, în timp ce la nivel central nu s-a făcut nimic, deși există cadrul legal pentru astfel de măsuri: „Suntem în septembrie! Câte posturi/cheltuieli s-au redus de la Administrația Publică Centrală? Avem un răspuns public? Că de declarații cât de greu este, s-a săturat lumea! E marketing politic și nada reformă sau nu e?”.