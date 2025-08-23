Adrian Veştea: Ilie Bolojan a fost ieri la Broșteni, nu a anunțat presa, nu a pus afișe

„Ilie Bolojan a fost ieri la Broșteni. Nu a anunțat presa, nu a chemat camerele de filmat, nu a pus afișe și nici nu a scris comunicate pompoase. A fost o vizită de lucru: discuții cu autoritățile locale și o evaluare la fața locului. Unii se miră când văd un premier care muncește fără să se laude. Dar acesta este Bolojan: vorbește puțin și lasă rezultatele să vorbească. Într-o lume politică plină de spectacol și zgomot, normalitatea și bunul-simț par să deranjeze cel mai mult”, a scris Adrian Veştea pe Facebook.

Premierul Ilie Bolojan a mers vineri în localitatea Broșteni, județul Suceava, una dintre cele mai afectate zone de inundațiile de la sfârșitul lunii iulie. Șeful Executivului a spus că guvernul a alocat peste 7,4 milioane de lei pentru refacerea locuințelor distruse.

„În astfel de situații critice, responsabilitatea Guvernului este să asigure intervenția de urgență, să susțină financiar familiile sinistrate și să aloce fonduri pentru refacerea infrastructurii, astfel încât viața să revină cât mai repede la normal”, a declarat premierul.