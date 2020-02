Alexandru Muraru consideră că primirea lui Mihai Chirica în PNL ar fi o eroare politică majoră

„Nicio înţelegere politică şi niciun sondaj nu mă vor putea convinge că actualul primar al Iaşului este eficient. Lucrând de peste 15 ani în administraţia oraşului, ca director tehnic, viceprimar (PSD), şi primar de cinci ani (iniţial interimar şi apoi ales PSD), Mihai Chirica a eşuat în a contribui cu adevărat la dezvoltarea oraşului şi la transformarea acestuia într-o metropolă europeană, comparabilă măcar cu cele din vestul ţării”, a scris Alexandru Muraru, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit sursei citate, „Iaşul este un oraş ignorat de către primarul său” şi vorbeşte despre „o administraţie majoritar PSD întreţinută şi alimentată de Chirica, teleormanizată, fără parcuri industriale, fără investiţii majore în infrastructură, fără parcări moderne, fără stadion european, fără sală polivalentă, fără bazin olimpic, fără filarmonică, un oraş care nu are nici măcar un PUG şi unde tunurile imobiliare sunt la ordinea zilei. Distrugerea patrimoniului şi a monumentelor istorice reprezintă fapte des întâlnite la Iaşi”.

Muraru face referire în postarea sa la scandalurile în care a fost implicat Mihai Chirica şi reaminteşte că „are o avere pe care nu o poate justifica, este inculpat într-un dosar penal pe rolul Parchetului Iaşi, iar recent a fost condamnat pentru declaraţii rasiste de către CNCD”, comparându-l cu Radu Mazăre sau Lia Olguţa Vasilescu.

„Universul politic al lui Chirica arată exact ca cel al lui Radu Mazăre, al Gabrielei Firea sau al Olguţei Vasilescu: clanuri, reţele, clientelă cotropitoare. Un asemenea personaj nu va fi niciodată un liberal!”, consideră prim vicepreşedintele PNL Iaşi.

Din punctul de vedere al sursei menţionate, asocierea dintre numele Preşedintelui Klaus Iohannis şi Mihai Chirica „este un neadevăr de mari proporţii”. Muraru susţine că aparenta susţinere pe care Chirica o proiectează este „complet falsă”.

„Nu a existat nicio invitaţie, nici directă şi nici indirectă, a preşedintelui Iohannis adresată lui Mihai Chirica de a adera la PNL, nu a existat nicio corespondenţă, nici directă şi nici indirectă, nici întâlniri secrete pe această temă. Faptul că Mihai Chirica foloseşte abuziv numele preşedintelui Iohannis în eventuala sa venire în PNL, demonstrează o mare impostură dar şi disperarea cu care a căutat fără succes, vreme de doi ani, uşa de intrare în PNL”, a explicat Alexandru Muraru, fratele consilierului prezidenţial Andrei Muraru.

Potrivit prim-vicepreşedintelui PNL Iaşi, o eventuală candidatură a lui Chirica din partea PNL „va decredibiliza pentru mulţi ani organizaţia”.

„Se va termina prost, în oricare scenariu. Una este să susţii un proiect politic sau o oportunitate de moment şi alta este să primeşti în rândul Partidului Naţional Liberal un fost vicepreşedinte naţional PSD. O ipostaziere a Gabrielei Firea şi a Olguţei Vasilescu la Iaşi, un personaj crescut de baronul Gheorghe Nichita, validat de protipendada PSD”, a mai scris Alexandru Muraru.

Muraru consideră că dacă actualul primar al Iaşului va candida din partea PNL va fi doar o victorie de moment.

„La alegerile pentru primăria Iaşi, un compromis compromiţător va naşte probabil o victorie de moment, dar o mare ultragiere şi, implicit, o amânare a unui proiect autentic liberal, menit să transforme cu adevărat oraşul şi comunitatea”, a scris liberalul.

Muraru nu a fost singurul liberal ieşean care a reacţionat la vestea că actualul primar al Iaşului ar putea candida din partea PNL. Etiene Ignat, consiler local, a explicat la rândul său că este nemulţumit de această decizie.

„Dacă în mandatul 2012-2016 consilierii locali PNL au depus doar patru proiecte de hotărâre, în mandatul pe care îl am, am depus peste 50 de proiecte. M-am luptat ca ideile pe care le am sa fie aduse pe ordine de zi şi am câştigat în instanţă împotriva primarului Mihai Chirica care, aşa cum a spus şi instanţa, primarul nu a respectat legea. Tot acest demers l-am făcut fără avocaţi, m-am reprezentat singur şi am câştigat de fiecare dată, în timp ce primarul trimitea o armată de avocaţi. În municipiul Iaşi, în cartierele de care mă ocup am reuşit la toate alegerile să scot cel mai bun scor al PNL Municipiul Iaşi în zona de care mă ocup. Cum doamne fereşte să pot accepta venirea domnului Chirica în PNL?”, a scris Ignat pe contul său de Facebook.

Primarul Iaşului, Mihai Chirica, arăta, într-un comunicat transmis MEDIAFAX miercuri, că drumul său politic va continua alături de Klaus Iohannis. Chirica nu preciza clar dacă va candida sau nu la Primărie din partea PNL.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.