Alexandru Muraru îl atacă pe Marius Budăi: Simbolul tupeului și al antireformismului

Alexandru Muraru a scris marți pe Facebook că Marius Budăi, fost ministru al Muncii din partea PSD, reprezintă „simbolul tupeului, antireformismului și al discursului dublu”.

Liberalul afirmă că Budăi nu a realizat nicio reformă și că a rămas în memoria publică doar prin „scandaluri și ipocrizie”.

Muraru susține că Budăi a cultivat dependența oamenilor de partid printr-o „mentalitate de vătaf”, prezentând creșterile de pensii și salarii ca pe niște favoruri personale, nu ca pe obligații legale.

El amintește că, deși poza în apărător al pensionarilor, la Bruxelles accepta creșterea vârstei de pensionare pentru femei la 65 de ani.

Totodată, vicepreședintele PNL evocă demisia lui Budăi în contextul scandalului „azilelor groazei”, când acesta a declarat că „nu contează demisia mea”.

Muraru face referire și la alte episoade controversate, precum incidentul cu mașina dată în urmărire și acuzațiile de comportament nepotrivit.

„Epoca lui Budăi s-a terminat, iar faptul că PSD l-a tras pe linie moartă este probabil singurul lucru bun pe care partidul l-a făcut în ultimii ani”, a scris Muraru.