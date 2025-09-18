Marius Budăi: Reformă da, teroare pentru oameni și economie, nu. Asta este credința PSD

„Nu am înțeles, nu o să înțelegem și nici nu o să fim de acord vreodată cu apetența unora de a lăsa oamenii pe drumuri!”, a scris Budăi pe Facebook, subliniind că, deși eficiența fondurilor publice și reformele sunt necesare, există o diferență uriașă între acestea și tratamentul oamenilor ca pe niște numere.

El a atras atenția asupra efectelor negative ale concedierilor: „Câți ai dat afară? Pe câți dintre ei i-ai lăsat fără venit? La câți dintre ei le-ai distrus visele? (…) Introducem o teroare în oameni cu care noi PSD nu o să fim niciodată de acord”.

Budăi a propus dialog cu toate părțile implicate: guvern, sindicate, patronate, partide de opoziție și societate civilă, pentru a lua cele mai bune decizii pentru oameni: „Haideți să respirăm, să ne așezăm la masa dialogului, nu doar noi cei de la guvernare – și sindicatele, și patronatele, și partidele din opoziție, și societatea civilă, toți, și haideți să luăm cele mai bune decizii pentru oameni”.

El a subliniat și rolul lucrătorilor din sectorul public: „Lucrătorii la stat, la fel ca și lucrătorii la privat nu stau cu mâna întinsă la salariu. Muncesc pentru acest salariu, care de multe ori este insuficient. Lucrătorii la stat sunt: 1. cei care ne pun pentru prima oară stiloul și creionul în mână; 2. cei care se ocupă de sănătatea noastră; 3. cei care se ocupă de siguranța noastră; 4. cei care se ocupă de modernizarea localităților în care trăim, și exemplele pot continua”.

„Credința PSD este: reformă da, grija față de oameni da, teroare pentru oameni și economie, nu!”, a concluzionat Budăi.