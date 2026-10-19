Prima pagină » Politic » Alexandru Stoica anunță primele măsuri după avizul favorabil. Ce se va întâmplă cu localitățile sub 1.500 de locuitori

Alexandru Stoica anunță primele măsuri după avizul favorabil. Ce se va întâmplă cu localitățile sub 1.500 de locuitori

Alexandru Stoica, propus pentru funcția de ministru al Dezvoltării, a anunțat, după avizul favorabil primit în Parlament, că reforma administrativă va începe cu 429 de localități care au sub 1.500 de locuitori. Comasarea acestora ar urma să se facă voluntar, prin referendum.
Alexandru Stoica anunță primele măsuri după avizul favorabil. Ce se va întâmplă cu localitățile sub 1.500 de locuitori
Sursa foto: Facebook - Alexandru Stoica
Alexandra-Valentina Dumitru
19 oct. 2026, 13:55, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Alexandru Stoica a primit aviz favorabil pentru Ministerul Dezvoltării, cu 27 de voturi „pentru”, 15 voturi „împotrivă” și nicio abținere.

La declarațiile după finalul audierilor, acesta a prezentat principalele priorități pe care intenționează să le urmeze la conducerea ministerului, printre care reforma administrativă, plata facturilor pentru investiții și pregătirea bugetului pentru anul 2027.

Reforma administrativă începe cu 429 de localități

Stoica a explicat că prima etapă a reformei administrative ar urma să vizeze 429 de localități cu o populație de cel mult 1.500 de locuitori. Comasarea acestora ar urma să fie voluntară, în urma consultării cetățenilor prin referendum.

„Vreau să începem această reformă administrativă pentru că vreau să începem cu cei mici, cu cei de la 0 la 1.500 de locuitori. De aici mi-au venit și primarii din zona aceasta, sub 1.500 de locuitori, cu propunerea”, a declarat Stoica.

Acesta a explicat că unele administrații locale se confruntă cu dificultăți financiare și riscă să nu mai poată susține investițiile necesare pentru serviciile publice.

„Practic, la un moment dat, ei vor bloca lucrurile, încât nu o să mai poată primi finanțare pentru anumite servicii: apă, canalizare, drumuri și așa mai departe”, a precizat acesta.

Stoica a susținut că varianta comasării voluntare este cea mai rapidă soluție, în condițiile în care o reformă administrativă mai amplă ar presupune modificări constituționale.

În ceea ce privește angajații primăriilor care ar putea fi afectate de reorganizare, acesta a precizat că vor fi analizate soluții împreună cu Ministerul Muncii.

Plata facturilor și bugetul pentru 2027, printre priorități

O altă problemă semnalată de Stoica este situația facturilor pentru lucrările realizate prin programele de investiții, inclusiv PNRR și Anghel Saligny.

Potrivit acestuia, platforma Ministerului Dezvoltării pentru încărcarea facturilor a fost închisă pe 11 septembrie, iar numeroase firme românești nu au reușit să transmită documentele.

„Noi, la ora actuală, nu știm și nu avem un inventar despre ceea ce s-a lucrat la momentul actual”, a explicat Stoica.

Stoica a menționat că pregătirea bugetului pentru anul 2027 reprezintă o altă prioritate, astfel încât investițiile prin programele naționale să poată continua, inclusiv cele destinate consolidării poliseismice.

Recomandarea video

SONDAJ: Obezitatea este o boală sau este doar o consecință a stilului de viață? Care sunt implicațiile pentru organism? Dar soluțiile?
G4Media
Fiul lui Ion Țiriac se distrează pe seama propunerii americanilor: „Aș da milioane să văd asta”
GSP.ro
Cutremur în România, în zona Vrancea. Seismul, cel mai puternic din 2026. L-ați simțit?
Gandul
Tatăl vitreg al Carlei Georgescu, românca de 19 ani ucisă în Anglia, a fost ARESTAT. Ce au descoperit polițiștii în casa bărbatului
Cancan
Prezentatoarea TV și-a dat pe spate fanii cu o nouă apariție incendiară: „Absolut superbă!”
Prosport
Calculele dinaintea învestirii Guvernului Niculescu: cu ce scor trece de Parlament cabinetul PSD cu premier independent
Libertatea
Băutura naturistă din trei ingrediente care te poate scăpa de balonare și constipație! Se bea doar dimineața, pe stomacul gol
CSID
Cutremur în România: Ce faci dacă mașina e avariată de bucăți căzute de pe o clădire sau alte elemente stradale
Promotor