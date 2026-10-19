Alexandru Stoica anunță primele măsuri după avizul favorabil. Ce se va întâmplă cu localitățile sub 1.500 de locuitori

Alexandru Stoica a primit aviz favorabil pentru Ministerul Dezvoltării, cu 27 de voturi „pentru”, 15 voturi „împotrivă” și nicio abținere.

La declarațiile după finalul audierilor, acesta a prezentat principalele priorități pe care intenționează să le urmeze la conducerea ministerului, printre care reforma administrativă, plata facturilor pentru investiții și pregătirea bugetului pentru anul 2027.

Reforma administrativă începe cu 429 de localități

Stoica a explicat că prima etapă a reformei administrative ar urma să vizeze 429 de localități cu o populație de cel mult 1.500 de locuitori. Comasarea acestora ar urma să fie voluntară, în urma consultării cetățenilor prin referendum.

„Vreau să începem această reformă administrativă pentru că vreau să începem cu cei mici, cu cei de la 0 la 1.500 de locuitori. De aici mi-au venit și primarii din zona aceasta, sub 1.500 de locuitori, cu propunerea”, a declarat Stoica.

Acesta a explicat că unele administrații locale se confruntă cu dificultăți financiare și riscă să nu mai poată susține investițiile necesare pentru serviciile publice.

„Practic, la un moment dat, ei vor bloca lucrurile, încât nu o să mai poată primi finanțare pentru anumite servicii: apă, canalizare, drumuri și așa mai departe”, a precizat acesta.

Stoica a susținut că varianta comasării voluntare este cea mai rapidă soluție, în condițiile în care o reformă administrativă mai amplă ar presupune modificări constituționale.

În ceea ce privește angajații primăriilor care ar putea fi afectate de reorganizare, acesta a precizat că vor fi analizate soluții împreună cu Ministerul Muncii.

Plata facturilor și bugetul pentru 2027, printre priorități

O altă problemă semnalată de Stoica este situația facturilor pentru lucrările realizate prin programele de investiții, inclusiv PNRR și Anghel Saligny.

Potrivit acestuia, platforma Ministerului Dezvoltării pentru încărcarea facturilor a fost închisă pe 11 septembrie, iar numeroase firme românești nu au reușit să transmită documentele.

„Noi, la ora actuală, nu știm și nu avem un inventar despre ceea ce s-a lucrat la momentul actual”, a explicat Stoica.

Stoica a menționat că pregătirea bugetului pentru anul 2027 reprezintă o altă prioritate, astfel încât investițiile prin programele naționale să poată continua, inclusiv cele destinate consolidării poliseismice.