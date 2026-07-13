Ambasadorul României la Chișinău, replică la declarațiile ambasadorului Germaniei privind identitatea moldovenilor: Sunt regretabile și lipsite de fundament factual

Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, a reacționat la declarațiile recente ale ambasadorului Germaniei la Chișinău referitoare la limba și identitatea din Republica Moldova. El a punctat, într-o declarație pentru Digi24, că declarațiile făcute de ambasadorul german sunt „regretabile și lipsite de fundament factual” și a avertizat că astfel de mesaje pot fi speculate de Federația Rusă în actualul context regional.

Ambasadorul României la Chișinău a declarat că realitățile istorice și identitare sunt bine documentate și consacrate inclusiv în cadrul constituțional al statului.

„Republica Moldova și România împărtășesc o istorie bine documentată, o comunitate de limbă și un patrimoniu cultural și spiritual bine cunoscute. Aceste realități sunt consacrate atât de cercetarea istorică și lingvistică, cât și de cadrul constituțional și legislativ al Republicii Moldova. (…) Orice afirmații care relativizează sau pun sub semnul întrebării aceste realități sunt regretabile și lipsite de fundament factual”, a transmis Cristian-Leon Țurcanu pentru Digi24.

Orice mesaj care poate crea ambiguități riscă să fie exploatat de actorii ostili precum Rusia

Ambasadorul a avertizat că, în contextul războiului informațional din regiune, asemenea declarații pot fi exploatate în campaniile de dezinformare desfășurate de Rusia.

„În actualul context regional, marcat de campanii susținute de dezinformare, de încercări de rescriere a istoriei și de acțiuni repetate de instrumentalizare a temelor identitare, orice mesaj care poate crea ambiguități cu privire la limba, identitatea sau patrimoniul cultural comun riscă să fie exploatat de actorii ostili, precum Federația Rusă, care urmăresc slăbirea rezilienței democratice și a parcursului european al Republicii Moldova”, a spus ambasadorul pentru sursa citată.

De unde a pornit totul

Controversa a apărut după ce zilele trecute, ambasadorul Germaniei la Chișinău a acordat un interviu pentru Jurnal TV, în urma căruia ar fi declarat că ar pune sub semnul întrebării faptul că moldovenii şi românii au aceeaşi limbă şi aceeaşi religie. Totodată, el a fost acuzat că a negat identitatea românească a Basarabiei.

„Este într-adevăr o întrebare pe care o poate decide doar poporul Moldovei şi al României, sunt două state suverane, dacă îşi doresc să se unească, asta o vor face şi nimeni nu poate comenta aceasta. Eu aş pune sub semnul întrebării ceea ce aţi spus despre Republica Moldova, că avem aceeaşi limbă, avem aceeaşi religie ca şi România. Dacă vorbim despre valorile europene, despre valorile individuale, atunci sunt oamenii care gândesc la fel că avem aceeaşi limbă, dar alţii poate gândesc altfel, că avem două limbi sau religii diferite”, ar fi declarat Knirsch, potrivit traducerii prezentate de presa de peste Prut.

Cum se apără ambasadorul

Luni, într-o postare a Ambasadei pe Facebook, Hubert Knirsch a venit cu precizări în legătură cu situația. El susține că declarațiile sale au fost traduse eronat, iar intenția nu a fost de a pune sub semnul întrebării unitatea chestiunii românești sau a credinței creștine ortodoxe.

„Vitalie Călugăreanu m-a întrebat despre „Planul B”, despre unirea cu România. Am răspuns că aceasta este o decizie care ține exclusiv de Republica Moldova și de România. Domnul Călugăreanu a mai menționat însă în întrebarea sa că oamenii din Republica Moldova („noi”) ar vorbi aceeași limbă ca în România și că ar avea aceeași religie. La aceasta am răspuns că, într-adevăr, în Republica Moldova ar exista oameni care vorbesc aceeași limbă, dar ar exista și alți oameni, există unii care ar vorbi două limbi, precum și oameni de religii diferite. (…) În traducerea simultană, expresia „dar și alți oameni” a fost tradusă eronat prin „dar unii gândesc altfel despre aceasta”, iar „există oameni care vorbesc două limbi” – prin „… că există două limbi”, a spus acesta.

„Nu a fost intenția mea să pun sub semnul întrebării unitatea chestiunii românești sau a credinței creștine ortodoxe. Înainte de interviu m-am întâlnit cu reprezentante ale comunității rome și am vizitat cimitirul evreiesc din Mărculești. (…) Declarația controversată a avut loc în ultimul minut al interviului lung, astfel încât nu am avut posibilitatea să o clarific”, a explicat ambasadorul.