Ambasadorul Germaniei la Chișinău, în centrul unei controverse privind identitatea moldovenilor. Cum se apără în urma acuzațiilor

Hubert Knirsch, ambasadorul Germaniei la Chișinău, a acordat un interviu, zilele trecute, pentru Jurnal TV, în urma căruia ar fi declarat că ar pune sub semnul întrebării faptul că moldovenii şi românii au aceeaşi limbă şi aceeaşi religie.

Controversa a pornit după ce el a afirmat că o eventuală unificare a României cu Republica Moldova poate fi decisă doar de cele două state suverane. Totuși, el a fost acuzat că a negat identitatea românească a Basarabiei.

„Este într-adevăr o întrebare pe care o poate decide doar poporul Moldovei şi al României, sunt două state suverane, dacă îşi doresc să se unească, asta o vor face şi nimeni nu poate comenta aceasta. Eu aş pune sub semnul întrebării ceea ce aţi spus despre Republica Moldova, că avem aceeaşi limbă, avem aceeaşi religie ca şi România. Dacă vorbim despre valorile europene, despre valorile individuale, atunci sunt oamenii care gândesc la fel că avem aceeaşi limbă, dar alţii poate gândesc altfel, că avem două limbi sau religii diferite”, ar fi declarat Knirsch, potrivit traducerii prezentate de presa de peste Prut.

Cum se apără ambasadorul

Într-o postare a Ambasadei pe Facebook, Hubert Knirsch a venit cu precizări în legătură cu situația. El susține că declarațiile sale au fost traduse eronat, iar intenția nu a fost de a pune sub semnul întrebării unitatea chestiunii românești sau a credinței creștine ortodoxe.

„Vitalie Călugăreanu m-a întrebat despre „Planul B”, despre unirea cu România. Am răspuns că aceasta este o decizie care ține exclusiv de Republica Moldova și de România. Domnul Călugăreanu a mai menționat însă în întrebarea sa că oamenii din Republica Moldova („noi”) ar vorbi aceeași limbă ca în România și că ar avea aceeași religie. La aceasta am răspuns că, într-adevăr, în Republica Moldova ar exista oameni care vorbesc aceeași limbă, dar ar exista și alți oameni, există unii care ar vorbi două limbi, precum și oameni de religii diferite. (…) În traducerea simultană, expresia „dar și alți oameni” a fost tradusă eronat prin „dar unii gândesc altfel despre aceasta”, iar „există oameni care vorbesc două limbi” – prin „… că există două limbi”, a spus acesta.

„Nu a fost intenția mea să pun sub semnul întrebării unitatea chestiunii românești sau a credinței creștine ortodoxe. Înainte de interviu m-am întâlnit cu reprezentante ale comunității rome și am vizitat cimitirul evreiesc din Mărculești. (…) Declarația controversată a avut loc în ultimul minut al interviului lung, astfel încât nu am avut posibilitatea să o clarific”, a explicat ambasadorul.