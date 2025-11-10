Prima pagină » Politic » Anca Alexandrescu susține că ar fi urmărită de când și-a anunțat candidatura la PMB: „Mi-a amenințat vecinii că îi împușcă”

Anca Alexandrescu a declarat că este urmărită de o mașină misterioasă de când și-a anunțat intenția de a candida la Primăria Capitalei. Aceasta susține că un bărbat i-ar fi amenințat pe vecinii săi că-i împușcă. 
Sursa foto: Facebook/Anca Alexandrescu
„Mi-a spus fiica mea că de câteva zile în cartierul unde locuiesc, tot stau niște mașini cu cineva care stă cu motorul pornit și nu face absolut nimic”, a declarat Anca Alexandrescu, la Realitatea Plus.

Candidata susținută de AUR în cursa electorală a precizat că au fost formulate plângeri penale în acest sens.

„Aseară în cartier la mine a fost un incident cu un domn cu astfel de mașină. Avem numărul de la mașină. Eu eram în baie, am auzit că s-a strigat pe stradă, au ieșit vecinii mei. L-au întrebat pe domn ce face, pentru că stătea în fața unei case care nu era locuită. Domnul respectiv mi-a amenințat vecinii că îi împușcă  (…) Au ieșit doi vecini, au avut prezența de spirit și au făcut fotografie la mașină. Astăzi le-au depus plângere penală la poliție. Mi-au scris vecinii separat că domnul era orientat cu mașina către casa mea și urmărea intrarea casei mele”, a declarat Anca Alexandrescu, candidat independent la Primăria Capitalei.

 