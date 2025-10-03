ANCPI anunță că 230 de comune au fost cadastrate cu fonduri europene. Peste 9 milioane de cărți funciare noi, deschise gratuit

Finanțarea este asigurată din veniturile proprii ale ANCPI, prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF), din fonduri europene nerambursabile și din bugetele primăriilor.

ANCPI, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), a finalizat lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor la nivelul întregii localități, în 361 UAT-uri, precum și în 34.057 de sectoare cadastrale, cu o suprafață de peste 7,4 milioane de hectare.

Numai în luna septembrie au fost finalizate lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor, cu fonduri europene, în 12 comune. În total, 230 de localități cu peste 1,9 milioane de imobile sunt cadastrate prin Proiectul major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, finanțat în cadrul Axei prioritare 11 a Programului Operaţional Regional 2014-2020 (POR) și continuat în cadrul Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).

Peste 9 milioane de cărți funciare noi, deschise gratuit

Până la această dată, prin programele derulate, ANCPI a deschis, gratuit pentru cetățeni, peste 9,1 milioane de noi cărți funciare.

În prezent, se desfășoară lucrări de cadastru în 453 de UAT-uri, dintre care 420 beneficiază de fonduri europene.

PNCCF are drept scop înregistrarea, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor (terenuri și clădiri) din România în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI, din fonduri europene și din bugetul local al primăriilor.

ANCPI este beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, care completează obiectivul PNCCF prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 de hectare, din 660 de UAT-uri din zonele rurale ale României, iar valoarea totală a Proiectului este 312.891.155 de euro.

Proiectul major a fost finanțat, până în decembrie 2023, prin Programul Operațional Regional și a fost etapizat. Faza II a Proiectului este finanțată, în prezent, prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027.