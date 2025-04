Antonescu: România are energii, ambiții, personalitate. Trebuie să-i dăm un chip

Libertate, prosperitate, respect, ordine, eficiență, acesta este proiectul meu ca președinte, spune candidatul PSD-PNL-UDMR la prezidențiale, Crin Antonescu. El afirmă că următorii cinci ani vor fi „poate cei mai grei, dar să sperăm cei mai buni din istoria recentă a României”.

„De mai bine de trei luni, probabil că sunt singurul candidat, dar asta nu contează, care am umblat foarte mult prin țară și m-am întâlnit cu foarte mulți oameni. Și cu oameni susținători, cu oameni din partidele care mă susțin, și cu oameni din administrația locală, care majoritatea sunt din același partide, dar și cu oameni din mediul de afaceri, din mediul economic, din mediul academic, din mediul universitar, din diverse medii, și cu oameni care nu sunt susținătorii mei și văd că România are energii, văd că România are ambiții, văd că România are personalitate. Trebuie să-i dăm un chip și încheiind acest ciclu electoral, să pornim la următorii cinci ani, poate cei mai grei, dar să sperăm cei mai buni din istoria recentă a României. Eu cred asta, vreau s-o credeți și dumneavoastră, vreau să-mi fiți alături și vă voi fi alături ca președinte”, spune Crin Antonescu la un eveniment electoral organizat la Cugir.

El afirmă că alegerile prezidențiale din luna mai sunt mai importante decât oricând.

„Înțeleg de ce putem să ne dorim mai mult și trebuie să ne dorim totdeauna mai mult pentru noi, pentru copiii noștri, pentru prezent, pentru viitor. Dar de aici și până la ajunge să spui că în România nu s-a făcut nimic, că în România este praf, că în România trebuie luată înapoi nu știu de cine, că în România trebuie ras totul din temelie. Asta mi se pare un lucru periculos, neadevărat și necinstit. Pot să o spun eu mai apăsat pentru că în ultimii 10 ani n-am fost tot timpul în România. România s-a schimbat și România s-a schimbat în bine. Și acest lucru este meritul dumneavoastră în primul rând al celor din administrațiile locale care ați muncit, care ați riscat, care ați construit, care v-ați luptat pentru fonduri, care v-ați luptat pentru aprobări, care ați avut curajul să schimbați fața fiecare comunități. Și este păcat de Dumnezeu să spunem astăzi că în România nu s-a făcut nimic. (…) Pentru mine, ca și pentru coaliția majoritară actuală în Parlament, ca și pentru Guvernul României, ca și pentru 95 sau mai mult la sută din administrația locală a României, această direcție este vest, această direcție înseamnă libertate, prosperitate, respect, ordine, eficiență. Asta este. Asta este proiectul nostru pe care-l susținem împreună. Acesta este proiectul meu ca președinte”, conchide Antonescu.