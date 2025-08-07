Protest în Piața Universității față de decretarea zilei de doliu național pentru Ion Iliescu

Deși manifestația nu a fost autorizată conform Legii nr. 60/1991, protestatarii au început să scandeze lozinci precum „Iliescu vinovat pentru sângele vărsat” și „Cine a tras în noi, după 22”.

Potrivit Jandarmeriei București, protestul este considerat ilegal, întrucât nu au fost depuse documentele necesare privind organizarea, așa cum prevede legislația privind desfășurarea adunărilor publice. Forțele de ordine au fost mobilizate pentru a menține ordinea publică, dar și pentru a preveni incidentele în contextul zilei de doliu național.

Participanții la protestul din Piața Universității, între care se regăsesc persoane care au fost implicate activ în evenimentele din 1989 și 1990, și-au exprimat indignarea față de decizia Guvernului de a omagia prin doliu național memoria lui Ion Iliescu. O femeie prezentă la protest a rememorat cum a fost fugărită de mineri în iunie 1990, în timpul Mineriadei, subliniind că „acest om nu merită doliu oficial, ci judecată istorică”.

Evenimentul din Piața Universității a fost anunțat online sub numele „Petrecere de doliu național – Memorii neîmpăcate – Spațiu de Memorie Alternativă”, atrăgând interesul a peste 2.000 de persoane. Organizatorii, printre care și grupul civic „Corupția Ucide”, au transmis că protestul este un gest de comemorare autentică a victimelor Revoluției și Mineriadelor.